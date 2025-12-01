'얼굴천재' 송강 컴백에 일본까지 난리났다..전석매진→日후지TV 독점 공…

송강은 11월 22일부터 일본 요코하마 BUNTAI(분타이)와 오사카 NHK 홀에서 '2025 SONG KANG FANMEETING <ROUND 2> IN JAPAN'(2025 송강 팬미팅 <라운드 2> 인 재팬, 이하 '라운드 2')을 열고 4회에 걸쳐 1만 3천여 명의 팬들과 만났다. 특히, 전역 후 처음으로 일본에서 열린 이번 팬미팅은 전 회차 전석 매진을 기록하며 송강의 뜨거운 현지 인기를 다시 한번 입증했다.
팬들의 열렬한 환호 속에 등장한 송강은 "타다이마(다녀왔어요)"라며 인사를 건넸고, 팬들은 '오카에리(어서와요)'라고 화답하며 재회의 기쁨을 함께 나누었다. 시종일관 유쾌하고 화기애애한 분위기 속에서 진행된 이번 팬미팅은 송강의 일상을 직접 그린 그림으로 알아보는 '송강의 Daylog(데이로그)'를 시작으로, 팬들의 궁금증에 답하는 'Q&A <Talk With Me>(토크 위드 미)', 필모그래피를 주제로 한 '명예의 전당 <Hall of Legends>(홀 오브 레전드)', 게임 코너 'FULL POWER <SPEED UP>(풀 파워 스피드업)' 등 다채로운 프로그램으로 송강과 팬들이 같이 웃고 즐기며 행복한 추억들을 만들었다.
이 가운데 송강의 노래들은 팬들에게 깊은 감동을 안겼다. 델리스파이스의 '고백', 윤상의 '달리기', 너드커넥션의 '좋은 밤, 좋은 꿈' 외에 처음으로 일본 곡인 하타 모토히로의 'ひまわりの約束(해바라기의 약속)'을 깜짝 준비해 공연장을 포근한 울림으로 감싸안았다. 팬들 역시 공연마다 슬로건 이벤트와 다시 곁으로 돌아온 송강을 위한 영상 메시지를 전하며 송강에게 특별한 순간을 선물했다.
2년여 만의 일본 팬미팅에서 송강은 한층 성숙해진 모습과 재치 있는 소통으로 현장을 이끌었다. 특히 적재적소에 일본어를 사용하며 MC와 현지 팬들을 놀라게 했고, 특유의 엉뚱하면서도 사랑스러운 매력은 공연장의 분위기를 더욱 밝게 만들며 웃음을 자아냈다. 그뿐만 아니라 공연마다 다양하게 선보인 트랜디한 스타일링은 팬들에게 또 하나의 즐거움을 선사했다.
이렇듯 팬들과 행복한 시간을 보낸 송강은 마지막으로 "정말 재밌었어요. 너무 감사하고 행복해요. 저는 이제 본업으로 돌아가서 더 열심히 할 건데요, 이렇게 만날 때마다 늘 큰 힘을 주셔서 감사합니다. 이런 감사한 마음을 어떻게 표현할 수 있을까 주신 사랑을 어떻게 보답해 드릴 수 있을까 하는 마음이 정말 큽니다"라며 "그래서 항상 팬미팅을 준비하면서 고민을 많이 하는 것 같아요. 정말 열심히 준비해서 오는데 올 때마다 기대 이상으로 반겨 주셔서 너무 감사하고 사랑합니다"라고 팬미팅을 마친 소감을 전했다. 이어 "여러분 진짜 다시 만날 때까지 진짜 행복하셨으면 좋겠고, 건강하셨으면 좋겠어요. 오늘 진짜 너무 감사했습니다. 송편(송강 팬클럽명) 너무 사랑해요! 안녕 또 만나요"라고 팬들에게 감사의 인사와 함께 다음의 만남을 기약하며 팬미팅을 끝마쳤다.
한편, 송강의 팬미팅은 후지 TV의 FOD에서 2026년 독점 공개가 결정되었으며, 전역 후 첫 공식 일정으로 팬들과 특별한 만남을 가진 송강은 곧 본업에 복귀해 작품 촬영에 돌입할 예정이다.