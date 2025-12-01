[SC리뷰] 김종민, ♥11살 연하도 깜짝 놀랄 명연기…최고 시청률 10…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '1박 2일 시즌4' 김종민이 감쪽같은 명연기로 멤버들을 깜짝 속였다.
조세호는 갯벌에서 헤드스핀까지 하며 억울함을 표명했지만 멤버들은 그가 범인일 거라고 단언하며 시민 팀의 승리를 확신했다. 베이스캠프에 도착한 후에도 조세호는 끝까지 본인의 결백을 주장했지만, 결국 멤버들에게 '괴도 배고팡'으로 최종 지목당했다.
|
첫 번째 라운드에서는 지압 슬리퍼를 신고 가장 멀리 뛴 1인을 뽑는 '3단 멀리뛰기' 미션이 펼쳐졌다. 그중 유선호가 독보적인 기록으로 가장 먼저 실내 취침을 확정했고, 조세호 역시 기대 이상의 멀리뛰기 실력을 뽐냈지만 유선호의 기록에 미세한 차이로 뒤지며 다음 라운드를 기약해야 했다.
1라운드를 아쉽게 놓친 조세호는 2라운드 '복불복 양동이 달리기'에서 압도적인 운동신경을 뽐내며 1위로 결승선을 통과, 실내 취침 마지막 티켓을 따냈다. 이후 유선호, 조세호를 제외한 네 명의 멤버는 마지막 라운드 '대형 할리갈리'를 통해 야야 취침을 피하기 위한 끝장 승부에 돌입했다.
네 사람 중 이준이 가장 먼저 2점을 획득하며 텐트 취침을 확정했고, 남은 한 자리를 놓고 김종민, 문세윤, 딘딘이 물러설 수 없는 최후의 경쟁을 펼쳤다. 그 결과 압도적인 피지컬로 경쟁자들을 튕겨낸 문세윤이 텐트의 마지막 자리를 차지했다. 야야 취침을 하게 된 김종민, 딘딘은 거센 바닷바람은 물론, 모기와 사투를 벌이며 긴 밤을 보냈다.
다음 날 아침 멤버들은 선착장에서 배를 타고 연홍도로 이동했다. 김종민, 조세호, 딘딘과 문세윤, 이준, 유선호가 각각 한 팀이 된 가운데 두 팀은 제작진이 제시한 연홍도의 명물들과 셀카를 릴레이로 찍어오는 기상 미션 '연홍도 내 셀카 속에 저장'을 진행했다.
숨 가쁜 릴레이가 펼쳐진 가운데, 먼저 미션을 완수하며 대결에서 승리한 문세윤, 이준, 유선호는 연홍도 1타 셰프가 차려준 푸짐한 아침 식사를 즐길 수 있었다. 반면 패배한 김종민, 조세호, 딘딘은 승자 팀이 식사하는 동안 연홍도 주민들에게 선물을 증정하는 일정을 소화하며 고흥 여행을 마무리했다.
'1박 2일' 팀은 이번 여행을 통해 '괴도 배고팡'의 정체를 추리하고, 서로 속고 속이는 흥미진진한 심리 게임을 펼치며 시청자들의 몰입감을 높였다. 잠자리 복불복에서는 '리얼 야생' 그 자체인 야야 취침이 오랜만에 등장해 '1박 2일'에서만 느낄 수 있는 재미를 선사했다.
한편 KBS2 '1박 2일'은 매주 일요일 오후 6시 10분 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com