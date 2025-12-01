올데프 타잔, '마마' 초대형 사고…독무 중 카메라 떨어졌다[SC이슈]

기사입력 2025-12-01 10:21


올데프 타잔, '마마' 초대형 사고…독무 중 카메라 떨어졌다[SC이슈]
올데이프로젝트 타잔. 사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 올데이프로젝트(ALLDAY PROJECT) 멤버 타잔이 '2025 마마 어워즈'에서 준비했던 현대무용 독무가 방송 사고로 인해 온전히 송출되지 못하면서 팬들의 큰 아쉬움을 자아냈다.

'2025 마마 AWARDS'는 지난달 28일과 29일 홍콩 카이탁 스타디움에서 열렸다. 올데이프로젝트는 29일 시상식에서 '브레이크스루 아티스트' 상을 수상하며 데뷔 첫 '마마' 무대에서 트로피를 품에 안았다. 멤버들은 "더블랙레이블 식구들과 팬들의 사랑에 보답하겠다. 이름처럼 한계를 깨는 팀이 되겠다"고 소감을 전했다.

올데이프로젝트가 준비한 무대는 데뷔곡 '페이머스'로, 그 시작은 멤버 타잔의 현대무용 독무였다. 타잔은 얼굴을 가린 복면과 순백의 의상을 착용한 채 무대 아래에서 등장해 절제된 동작과 현대무용 테크닉을 펼쳤다. 이어 고난도의 공중제비와 덤블링을 잇달아 소화해 현장을 압도했다.


올데프 타잔, '마마' 초대형 사고…독무 중 카메라 떨어졌다[SC이슈]
'2025 마마 어워즈' 타잔 무대 방송화면 캡처
하지만 퍼포먼스가 절정으로 향하던 순간, 타잔을 근거리에서 촬영하던 원격 조종 카메라가 갑자기 무대 아래로 추락하는 사고가 발생했다. 중계 화면은 즉시 공연장 전경을 비추는 원거리 풀샷으로 전환됐고, 이 탓에 타잔의 핵심 동작과 아크로바틱 장면 대부분이 방송에서 누락됐다. 타잔은 사고 사실을 모른 채 준비한 안무를 끝까지 완주했지만, TV를 통해 생중계로 지켜보던 팬들과 시청자들은 타잔의 퍼포먼스를 제대로 볼 수 없었다.

이후 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 현장 직캠이 퍼지면서 '방송에서 빠진 타잔의 무대'가 뒤늦게 주목받기 시작했다. 공개된 영상엔 공중제비, 덤블링 등 고난도 테크닉과 현대무용 기반의 유려한 동작이 고스란히 담겨 있었다.

타잔은 중학교 2학년 때 현대무용을 시작해 이듬해부터 각종 콩쿠르에서 입상하며 재능을 인정받았다. 부산예술고를 거쳐 한국예술종합학교 무용원에 입학한 실력파로, 데뷔 전부터 '무용계가 아끼는 인재'로 불려왔다. 타잔의 데뷔 첫 '마마' 무대가 온전히 전파를 타지 못했다는 점은 팬들에게는 물론, 무대를 기다렸던 시청자들에게도 아쉬움을 남기게 됐다.

올데이프로젝트는 오는 12월 8일 첫 EP 'ALLDAY PROJECT'를 발매하며 활동을 이어간다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

3.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

4.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

5.

'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, '25kg 감량' 풍자에 청혼 "은퇴하고 쉬고 싶다고…대출 갚으라더라"

2.

심진화, 윤정수♥원진서 결혼식 무대 난입…서효림 깜짝 "♥김원효 표정 봤어"

3.

'연매출 30억' 양준혁, ♥19세 연하 아내 홀대..돈 얘기에 "네가 벌어서 써" ('사당귀')

4.

'10kg 증량·코 보형물 제거' 서인영, 다이어트 후 확 달라진 얼굴 "야채만 먹어"

5.

'170cm·50kg' 김나영, '홀쭉' 기준 통과 실패..의외의 결과

스포츠 많이본뉴스
1.

'삼성행' 확정적, 마지막 조율만 남았다...최형우, 10년 만 '친정' 라팍 금의환향

2.

2루타 2개에 예고 홈런까지. '조선의 4번타자'가 또한번 일본 맹폭. "이종범 선배에게 홈런 친다고 말했는데…"

3.

삼성은 '진짜' 왜 최형우를 영입할까? KIA의 오판과 등돌린 팬심[SC심층분석]

4.

[오피셜] 손흥민 역대급 미친 희소식...SON 영입 효과 대폭발, 북중미 챔피언스컵 행운의 진출 성공 '한국인 첫 우승 도전'

5.

"40년간 사랑해주셔서 감사합니다"…대전 하늘 수놓은 한화의 품격, 역대급 팬심 제대로 보답했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.