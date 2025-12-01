[공식] 이이경 소속사, 결국 칼 빼들었다…"사칭 SNS 계정 주의 당부" (전문)

기사입력 2025-12-01 10:24


이이경. 스포츠조선DB

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이이경, 이민기 등이 소속된 상영이엔티가 사칭 SNS 계정에 대한 주의를 당부했다.

상영이엔티는 31일 공식 계정에 "
최근 당사 소속 배우와 회사 관계자를 사칭한

SNS 계정 및 DM으로 인한 피해 사례가 제보되어 안내드린다"며 "
당사 소속 배우들은 공개된 공식 SNS 외에는 다른 SNS를 운영하지 않는다"고 밝혔다.

이어 "회사 관계자 및 배우들은 팬 여러분께 개인적으로 연락을 취하거나 금전적인 요구 등을 하지 않는다"며 "상영이엔티 관계자 혹은 배우를 사칭하는 메시지를 받으셨거나 사칭 계정을 발견하실 경우 공식 메일로 제보해 주시면 확인 후 조치를 취하겠다"고 전했다.

끝으로 소속사는 "사칭 계정을 통한 금품 요구 등의 피해가 발생하지 않도록 팬 여러분의 각별한 주의를 부탁드린다"며 "당사는 지속적인 모니터링을 통해 관련 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편 상영이엔티는 이민기, 이이경, 백승환, 정경순, 서영희, 차지연, 최영우 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사다.

이하 상영이엔티 공식 계정 전문.

안녕하세요, 상영이엔티입니다.

최근 당사 소속 배우와 회사 관계자를 사칭한


SNS 계정 및 DM으로 인한 피해 사례가 제보되어 안내드립니다.

당사 소속 배우들은 공개된 공식 SNS 외에는 다른 SNS를 운영하지 않습니다.

또한 회사 관계자 및 배우들은 팬 여러분께 개인적으로 연락을 취하거나 금전적인 요구 등을 하지 않습니다.

상영이엔티 관계자 혹은 배우를 사칭하는 메시지를 받으셨거나 사칭 계정을 발견하신 경우, 공식 메일(syent@sy-ent.com)로 제보해 주시면 확인 후 조치를 취하겠습니다.

사칭 계정을 통한 금품 요구 등의 피해가 발생하지 않도록 팬 여러분의 각별한 주의를 부탁드립니다.

당사는 지속적인 모니터링을 통해 관련 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

