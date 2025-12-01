'절규' 화가 뭉크, 매운맛 삼각관계後 총격사건까지…손가락 절단수술에 "…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 화가 뭉크의 전쟁같은 러브스토리가 공개된다.
그는 어린 나이에 가족의 죽음을 연달아 지켜봐야 했다. 다섯 살에 사랑하는 어머니를 병으로 잃었고, 10년도 채 지나지 않아 같은 병으로 누나마저 세상을 떠났다. 어머니와 누나를 죽음에 이르게 하고, 뭉크 자신도 앓다가 죽을 뻔한 '이 병'은 과거 수많은 생명을 앗아간 무시무시한 질병이었다. 그러나 한편으로는 "아름다운 병"이라 불리며 예술가들 사이에서 선망의 대상이 되기도 했다. 과연 이러한 모순을 지닌 병은 무엇일지 방송에 공개된다. 평생을 병마와 싸운 뭉크의 이야기에 이찬원은 "뭉크가 너무 힘들었을 것 같다"라며 안타까움을 드러냈다. 장도연 역시 "짠하다"라며 뭉크의 아픔에 공감했다.
|
|
|
마지막 사랑은 이전과 달랐다. 예쁘고 상냥한 부잣집 아가씨였던 그는 형편이 어려운 뭉크를 경제적으로 도우며 결혼까지 꿈꾸었지만, 어느 순간 관계는 '스릴러'처럼 변해가기 시작한다. 거짓, 집착, 회피로 얽힌 두 사람의 관계는 결국 '총격 사건'으로 치달았다. 이 사건으로 뭉크는 손가락 절단 수술을 받게 된다. 하지만 뭉크는 놀랍게도 의사에게 "마취하지 말아달라"고 부탁하는 기행을 벌였다. 과연 그 이유는 무엇이었을지 궁금증을 자아낸다. 한편, 이날 방송에는 뭉크를 죽음으로 내몬 '한 폭의 그림'도 공개될 예정이다.
이번 방송에는 KBS2 드라마 '화려한 날들'에서 활약 중인 윤현민 배우가 출연한다. 그는 "제가 좋아하는 뭉크 이야기라 무조건 나와야겠다고 생각했다"라며 기대감을 드러냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com