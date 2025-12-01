[인터뷰③] 김동욱 "♥아내 임신 후 나도 호르몬 변화 생겨..아내 더 …

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김동욱(42)이 "아내 임신 후 나 역시 호르몬 변화 생겼다"고 말했다.
김동욱이 1일 오전 코미디 영화 '윗집 사람들'(하정우 감독, 싸이더스·워크하우스컴퍼니 제작) 인터뷰에서 윗집 부부 김선생(하정우)과 최수경(이하늬)의 섹다른 제안이 불편한 임정아(공효진)의 남편 이현수를 연기한 소회를 전했다.
김동욱은 "아직 내가 결혼 생활을 오래 하지 않아서 현수와 정아 부부의 감정을 100% 이해했다고 할 수 없지만 오래된 연인을 생각하면 공감되는 부분이 있었다. 오래 연애했을 때 익숙하고 편해지면서 오는 소홀해지는 모습이 있지 않나? 그때 나올 법한 자연스러운 모습을 보여주려고 했다. 어디서 이런 부부를 봤다기 보다는 이런 상황에서는 어떤 감정일지에 대해 생각을 많이 했다"며 "단순히 우리 영화가 어른들의 야한 이야기를 나눈다고 생각할 수도 있지만 사실 그렇지 않다. 주변에 현수와 정아 같은 부부가 많더라. 평소에 상대를 끌어 오르게 하는 화법과 말투를 가진 사람들이 많지 않나? 아마 우리 영화를 보면 '네가 저래'라는 사람도 있을 것이다. 비슷한 문제로 응어리져 있는 분들이 우리 영화를 보면서 가볍게 문제의 실마리를 풀고 대화를 나눴으면 좋겠다. 현수의 모습을 보면서, 정아의 모습을 보면서 대화를 시작하고 그것을 계기로 스스로 다시 돌아보고 관계 회복과 개선이 되길 바란다"고 밝혔다.
결혼 2년 차 신혼인 김동욱은 "주변에서 좋은 부부 관계에 대해 많이 하는 이야기가 서로 솔직하게 이야기를 하라는 조언이었다. 솔직한 게 제일 어려우면서 솔직한 게 가장 단순한 해결 방법이라는 말을 많이 들었다. 그래서 나 역시 솔직하게 대화하려고 노력 중이다, 그럼에도 모자란 부분이 많은 인간이기 때문에 (아내가) 서운한 부분도 있을 것이다"며 "영화를 보면서 나중에 우리 부부가 현수와 정아처럼 되는 게 아닌가 생각을 하기도 했다. 평생 소통하고 소중하게 생각하면서 살아야 하는데, 틀어지는 것은 한 순간이다. 우리도 모르는 순간에 서로에 대한 감정이 쌓여서 현수와 정아처럼 되는 것이다. 사소한 순간들이 쌓여서 관계가 소원해지는 것인다. 그런 순간을 만들지 않으려고 서로 노력해야 할 것 같다. 한 사람의 관객으로 '윗집 사람들'을 볼 때 '나도 현수 같은 모습으로 되지 말아야지' 생각했다"고 곱씹었다.
20206년 아빠가 되는 김동욱은 "아내가 임신하면 호르몬에 변화가 있다는데 남편도 호르몬이 변화돼 임신한 아내가 예뻐보인다고 하더라. 나는 그 말에 공감 됐다. 다행히 영화 속처럼 파국으로 치닫지는 않을 것 같다"며 "어떤 아빠가 되고 싶은지 이제 차차 생각을 해봐야 할 것 같다. 늘 그려왔던 모습이 있는데, 친구처럼 자주 소통하는 아빠가 되고 싶다. 그렇다고 정말 친구 같은 관계처럼 쉽고 편하게 대하는 사이는 아니다"고 웃었다.
'윗집 사람들'은 매일 밤 섹다른 층간소음으로 인해 윗집 부부와 아랫집 부부가 함께 하룻밤 식사를 하게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 하정우, 공효진, 김동욱, 이하늬가 출연했고 '롤러코스터' '허삼관' '로비'에 이어 하정우 감독의 네 번째 연출작이다. 오는 3일 개봉한다.