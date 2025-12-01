야노시호, '결혼 17년차' 안타까운 고백..."♥추성훈, 두 달간 못 봤다" ('두집살림')

기사입력 2025-12-01 13:37


[스포츠조선 정안지 기자]추성훈의 아내인 모델 야노 시호가 두 집 살림에 도전한다.

12월 2일 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서는 모델 야노 시호와 MC 장동민이 '일일 짝꿍'으로 합을 맞춰 '대놓고 두 집 살림' 최초로 배우자 없는 두 집 살림에 나선다. 한 지붕 아래 이웃 부부로는 정시아, 백도빈이 함께 한다.

결혼 17년 차인 야노 시호는 "다른 부부의 모습을 보며 결혼 생활을 되돌아보기 위해 나왔다"라고 출연을 결심한 이유를 밝힌다.


이어 두 달간 남편을 보지 못했다고 밝힌 야노 시호는 "바쁘다 보니 긴 통화는 못 하지만 가벼운 통화는 자주 한다"라며 딸 추사랑을 통해 서로 안부를 전하고 있다고 해명한다. 처음 보는 '프리스타일 부부'의 등장에 정시아는 "우리 부부는 촬영 외 시간에는 매일 같이 있다"라며 놀라움을 감추지 못했다는 후문. 상반된 이들의 부부관계 스타일은 어떨지 기대가 모인다.

야노 시호는 부부관계를 돌아보며 "신혼 시절 붙어있다가 결혼 생활이 익숙해지니 서로 일에 더 집중하게 됐다"라고 솔직한 속내를 밝힌다. 이어 "싸움도 가끔 한다"라며 시간이 흐를수록 관계가 더 단단해졌음을 털어놓는다.

한편 야노 시호의 이야기는 2일 오후 8시 50분에 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.