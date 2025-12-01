[공식] 임영웅, 티빙 뜨자 동시간대 라이브 시청 점유율 최고 95.3%

기사입력 2025-12-01 14:32


[스포츠조선 문지연 기자] 티빙이 가수 임영웅의 콘서트 무료 라이브 콘텐츠를 독점 생중계하면서 압도적 시청률을 기록했다.

11월 30일 올림픽공원 케스포돔(KSPO DOME)에서 열린 '임영웅 IM HERO TOUR 2025-서울' 티빙 독점 라이브는 동시간대 라이브 시청 점유율이 최고 95.3%에 달했으며, 올해 티빙에서 진행한 단일 라이브 콘텐츠 중 총 시청자 수(UV)와 최고 동시 접속자수 모두 가장 높은 수치를 기록했다.

티빙은 라이브 풀패키지를 통해 이용자들의 접속을 도왔고, 공연 시작 1시간 전 사전 라이브 방송을 열어 특별 MC와 팬들이 티빙톡을 통해 소통하는 시간을 마련했다.

티빙 관계자는 "이번 임영웅 콘서트 라이브는 티빙이 예능, 드라마는 물론 음악 공연 분야에서도 차별화된 라이브 시청 경험을 제공할 수 있음을 보여준 성공 사례"라며 "앞으로도 다양한 분야의 K-콘텐츠 팬들을 한 자리에 모을 수 있는 강력한 IP 기반의 라이브 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



