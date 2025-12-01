'새신랑' 이장우, 6년 만에 하차한다.."팜유왕자의 졸업, 굿 굿바이"(나혼산)

[스포츠조선 김소희 기자] 전현무와 기안84가 이장우 결혼식에서 주례와 사회를 맡으며 긴장한 모습을 보였다.

1일 MBC '나 혼자 산다' 측은 "두근두근 장우 회원님의 결혼식슌 D-DAY! 주례 - 전현무 회원님, 사회 - 기안84 회원님! 사랑하는 동생의 완벽한 결혼식을 위해 긴장감 MAX!! 과연 이 둘은 성공적으로 결혼식을 진행할 수 있을까? 이번 주 금요일 밤 11시 10분 '나 혼자 산다'에서 확인하세요"라는 글과 함께 625회 예고 영상을 공개했다.

영상 속에서는 전현무와 기안84가 각각 주례와 사회를 맡아 시선을 사로잡았다. 앞서 이장우는 '미혼'인 전현무에게 주례를 부탁한 바 있다.

두 사람은 결혼식장에 도착하기 전, 차 안에서도 긴장감을 숨기지 못했다. 기안84는 "제가 불안해서 그렇다. 제가 못하면 형이 사회 좀 봐달라. 진심이다"라며 솔직한 긴장감을 드러냈고, 전현무는 폭소를 터트리면서도 "나도 정신이 없고 너무 불안했다"며 첫 주례를 앞두고 긴장한 모습을 보였다.


결혼식장에 도착한 두 사람은 이장우에게 인사를 건넸다. 전현무는 "장우야!"라며 반갑게 인사한 뒤 "잠 좀 잤냐?"라며 걱정했고, 이장우는 "못 잤다. 형님, 감사하다"라며 주례와 사회를 맡아준 두 사람에게 고마움을 전했다.

식장 안으로 들어간 전현무는 기안84에게 "아무것도 아냐"라고 응원했지만, 곧 "아이고"라며 긴장을 감추지 못했다.

결혼식이 시작되자 전현무는 기안84의 소개를 받으며 주례 자리로 이동했고, 신랑 이장우가 버진로드 위로 입장했다. 이를 지켜보던 박나래는 "장우 온다. 떨리겠다. 나 눈물 날 것 같다"며 긴장했고, 구성환도 "내가 이상하다"며 덩달아 마음을 졸였다.

6년을 함께한 '팜유 왕자'의 졸업식 같은 순간. 전현무는 "장우가 울 뻔했다"며 "처음 서보는 단상이고, 처음 보는 광경이었다"며 첫 주례 소감을 전했다.


이장우의 결혼식과 전현무, 기안84의 인생 첫 주례와 사회 후기는 오는 5일 밤 11시 10분 MBC '나 혼자 산다'를 통해 공개된다.

한편, 배우 이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS2 '하나뿐인 내편'을 통해 인연을 맺었다. 2023년 6월부터 공개 열애를 시작한 두 사람은 지난 11월 23일 서울 송파구 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올렸다. 두 사람은 올해 각자 스케줄을 소화하고 내년 상반기 신혼여행을 떠날 예정이다.

