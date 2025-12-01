주영훈, 곡 때문에 조폭에게 납치 당했다…"협박 받아 곡 써준다는 각서 쓰고 풀려나"
[스포츠조선 김준석 기자] 작곡가 주영훈이 조폭에게 협박을 받아 노래를 만들어 준 적이 있다고 밝혔다.
1일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리 - 4인용식탁'은 작곡가 주영훈 편으로 꾸며졌다.
이날 방송에서는 90년대 히트곡 제조기 주영훈이 절친 배우 윤다훈, 개그맨 윤정수를 초대해 늦깎이 새신랑 윤정수를 위한 청첩장 모임을 마련했다.
밀키트로 손님들을 맞을 준비를 하던 주영훈은 "남편들이 음식을 해달라고 하지 않았으면 좋겠다. 요즘 밀키트가 진짜 잘 나온다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
주영훈은 윤정수와의 만남에 대해 "'좋은 친구들'에서 만났는데 이재훈이랑 어울렸었다"라고 이야기했다.
또 주영훈은 윤다훈에 대해 "진짜 인맥이 넓다. 근데 내가 뭘 사면 '형 생각은 안나냐'라고 얘기해서 서로의 집 주소를 가지고 있다. 완전 친형 같은 사람이다"라고 이야기했다.
또 이날 주영훈은 곡 때문에 조폭에게 납치를 당한 적이 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.
그는 "방송이 끝나고 나왔다. 그런데 조직에 계신 분들이 저를 양쪽에 끼우고 차에 태워서 데려갔다. 언제까지 노래를 만들어주겠다고 각서를 쓰고 풀려났다"고 말해 충격을 자아냈다.
