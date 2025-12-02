故죠앤, 교통사고로 황망히 떠난 '제2의 보아'…오늘(2일) 11주기

기사입력 2025-12-02 05:50


故죠앤, 교통사고로 황망히 떠난 '제2의 보아'…오늘(2일) 11주기

[스포츠조선 김준석 기자] '제2의 보아'로 주목 받던 가수 故죠앤이 우리 곁을 떠난 지 11년이 흘렀다.

죠앤은 지난 2014년 11월 26일 미국에서 교통사고를 당해 12월 2일 사망했다. 향년 26세.

죠앤은 지난 2001년 작곡가 김형석에게 발탁되며 '햇살 좋은 날'이란 곡으로 데뷔 무대에 섰다.

13살이었던 죠앤은 순수하면서도 깜찍한 이미지로 인기를 모으며 '제2의 보아'로 불리기도 했다.

죠앤은 속사와 갈등으로 긴 법정 다툼을 이어가며 활동을 중단했다. 2007년에는 소속사에게 4억 5천만 원 손해배상을 하라는 판결이 내려졌다. 이후 죠앤은 미국으로 돌아가 직장 생활을 했다.

이후 2012년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K4'로 오랜만에 모습을 드러낸 죠앤은 "소속사 분쟁 때문에 가수를 그만둔 후 다시 활동하고 싶어 다른 회사를 찾아봤지만 다들 싫어하는 것 같았다. '슈스케4'를 통해서 다른 모습도 보여주고 싶다"고 새출발을 준비했지만 탈락하며 다시 미국으로 떠난 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

또 사고 친 남태현, 결국 재판대 선다…마약·폭행 이어 집유 기간 음주운전[SC이슈]

2.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

3.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

4.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

5.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

연예 많이본뉴스
1.

또 사고 친 남태현, 결국 재판대 선다…마약·폭행 이어 집유 기간 음주운전[SC이슈]

2.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

3.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

4.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

5.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

스포츠 많이본뉴스
1.

120억 잭팟→ML 도전 승승장구, 왜 김도영 부활 응원했나…"네가 없어서 받았다"

2.

"경기복 넘어 즐거움을"…현대건설, 크리스마스 유니폼 공개

3.

[K리그 대상]'미친 왼발' 이동경→'별중의 별' MVP 영예, '첫 해 우승' 포옛→감독상 수상…영플레이어상 이승원(종합)

4.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

5.

'타도 LAD' 외친 日 투수, 이정후 한솥밥은 불발?…"이해할 수 없다" 팬 분노

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.