故죠앤, 교통사고로 황망히 떠난 '제2의 보아'…오늘(2일) 11주기
[스포츠조선 김준석 기자] '제2의 보아'로 주목 받던 가수 故죠앤이 우리 곁을 떠난 지 11년이 흘렀다.
죠앤은 지난 2014년 11월 26일 미국에서 교통사고를 당해 12월 2일 사망했다. 향년 26세.
죠앤은 지난 2001년 작곡가 김형석에게 발탁되며 '햇살 좋은 날'이란 곡으로 데뷔 무대에 섰다.
13살이었던 죠앤은 순수하면서도 깜찍한 이미지로 인기를 모으며 '제2의 보아'로 불리기도 했다.
죠앤은 속사와 갈등으로 긴 법정 다툼을 이어가며 활동을 중단했다. 2007년에는 소속사에게 4억 5천만 원 손해배상을 하라는 판결이 내려졌다. 이후 죠앤은 미국으로 돌아가 직장 생활을 했다.
이후 2012년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K4'로 오랜만에 모습을 드러낸 죠앤은 "소속사 분쟁 때문에 가수를 그만둔 후 다시 활동하고 싶어 다른 회사를 찾아봤지만 다들 싫어하는 것 같았다. '슈스케4'를 통해서 다른 모습도 보여주고 싶다"고 새출발을 준비했지만 탈락하며 다시 미국으로 떠난 바 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.