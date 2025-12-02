장윤정, 또 미담...30년 무명 가수 결혼식서 축의금·화환 전달 ('언포게터블')

기사입력 2025-12-02 08:20


장윤정, 또 미담...30년 무명 가수 결혼식서 축의금·화환 전달 ('언…

[스포츠조선 이우주 기자] MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣' 제작발표회에서 화제가 됐던 '장윤정 미담'의 '주인공 모녀'가 공개된다.

오는 3일(수) 밤 10시 20분에 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼이다. 작년 추석 한 회 방송만에 뜨거운 호평을 받으며 '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상 하며 글로벌 공감 기획으로 화제를 모았다. 여기에 장윤정이 MC를 맡고 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 패널로 함께하는 가운데, '메모리 싱어'로 소향이 출연해 기대감을 더한다.

이 날 방송에는 30년 무명 끝에 트로트 서바이벌에서 우승하며 활발히 활동 중인 가수 나미애와 그동안 딸의 곁에서 든든한 매니저 역할을 해온 94세 노모가 무대에 오른다. 특히 이들은 지난달 5일 진행된 제작발표회에서 조혜련이 "나미애의 결혼 소식을 알게 된 장윤정이 잊지 않고 축의금과 화환을 건넸다"라고 밝혀 화제가 된 '장윤정 미담'의 주인공으로, 장윤정의 마음을 사로잡은 나미애 모녀의 모습에 관심이 집중된다.

나미애는 자신을 볼 때마다 "우리 딸 나미애"라며 다정히 말을 건네는 노모에게 "엄마 사랑해. 엄마가 옆에 계셔서 너무 행복해"라며 끊임없이 애정 표현을 해 눈길을 끈다. 딸의 애교에 어머니가 환한 미소를 보이자 조혜련은 "딸이 최고다. 딸이 최고야"라며 흐뭇한 미소를 감추지 못한다.


장윤정, 또 미담...30년 무명 가수 결혼식서 축의금·화환 전달 ('언…
이어 나미애와 노모의 놀이터인 '방송실'이 공개돼 이목을 집중시킨다. 치매 진단을 받은 노모와 더 많은 시간을 보내기 위해 마련한 연습실로, 나미애는 노모와 소파에 나란히 앉아 서로의 손을 맞잡고 노래를 부른다. 두 사람의 함께 노래 부르는 모습을 지켜보던 장윤정은 "이미 두 분은 집에서 '언포게터블 듀엣'을 찍고 계셨다"라며 감탄한다.

그런가 하면, 나미애는 "엄마가 대상포진에 걸리셨는데 제 트로트 서바이벌 결승 무대를 보기 위해 오셨다"라며 트롯 서바이벌 우승 당시의 비하인드 스토리를 공개한다. 자신보다 딸을 먼저 생각하는 노모의 남다른 모정에 스튜디오는 눈물바다가 됐다는 후문.

장윤정을 감탄하게 만든 사랑 가득한 모녀의 이야기가 담길 '언포게터블 듀엣'에 기대감이 수직상승한다.

'언포게터블 듀엣'은 매주 수요일 밤 10시 20분 MBN을 통해 방송된다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.