덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다

기사입력 2025-12-02 08:27


덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '정보원'이 VIP 시사회 포토월 행사와 무대인사를 성황리에 마쳤다.

지난달 28일 메가박스 코엑스에서 열린 VIP 포토월 행사에는 김석 감독을 비롯해 허성태, 조복래, 서민주, 차순배, 장혁진, 배유람, 유정호, 손태양, 김소희까지 팀 '정보원'이 총출동해 자리를 빛냈다. 이들은 영화만큼 유쾌한 팬서비스로 현장을 열광케 했으며, 시사회 전날 전해진 2025 아시아 국제 영화제 외국어 영화 부문 작품상 수상의 기쁨도 함께 나누며 감동을 더했다.


덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
구자욱, 김강우, 김하늘(왼쪽부터) 사진 제공=㈜엔에스이엔엠

덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
덱스, 장은실, 김세준, 박남정, 박명훈(왼쪽부터). 사진 제공=㈜엔에스이엔엠

덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
박성훈, 스테이씨 시은, 이준(왼쪽부터. 사진 제공=㈜엔에스이엔엠

덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
이학주, 전현무, 정은지(왼쪽부터). 사진 제공=㈜엔에스이엔엠

덱스·전현무부터 정해인까지…'정보원' VIP 시사회 빛냈다
정해인, 주현영, 하영(왼쪽부터). 사진 제공=㈜엔에스이엔엠
이어진 VIP 포토월에는 다양한 분야의 스타들이 대거 참석해 '정보원'을 향한 뜨거운 응원을 보냈다. 구자욱, 김강우, 김하늘, 덱스, 박남정, 박명훈, 박성훈, 스테이씨 시은, 이준, 이학주, 전현무, 정은지. 정해인, 주현영, 하영 등 다양한 분야의 셀럽들이 자리하며 높은 관심과 화제성을 입증하며, 12월 최고 기대작으로 손꼽히는 '정보원'의 개봉 전 열기를 한층 끌어올렸다.

또한 관객들과 직접 만나는 무대인사도 진행됐다. 객석을 가득 채운 관객과 참석 셀럽들은 팀 '정보원'의 에너지 넘치는 인사와 재치 있는 멘트에 큰 호응을 보냈으며, 지난 20일 진행된 첫 무대인사보다 더욱 업그레이드된 팬서비스로 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.

한편 '정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디로, 3일 개봉한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.