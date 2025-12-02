"우리가 알던 '좀비딸' 맞아?" 최유리, 광고 촬영 중에도…사과 같은 상큼美

기사입력 2025-12-02 08:33


"우리가 알던 '좀비딸' 맞아?" 최유리, 광고 촬영 중에도…사과 같은 …
사진 제공=매니지먼트mmm

"우리가 알던 '좀비딸' 맞아?" 최유리, 광고 촬영 중에도…사과 같은 …
사진 제공=매니지먼트mmm

"우리가 알던 '좀비딸' 맞아?" 최유리, 광고 촬영 중에도…사과 같은 …
사진 제공=매니지먼트mmm

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 최유리가 풋풋한 매력을 뽐냈다.

2일 매니지먼트mmm은 글로벌 동영상 플랫폼 광고 현장에서 만난 최유리의 촬영장 비하인드를 공개했다.

공개된 사진 속에는 노란색 니트를 입고 상큼하고 발랄한 매력을 한껏 발산하고 있는 최유리의 다양한 면면들이 담겨 있어 눈길을 끈다.

이날 최유리는 소품을 들고 촬영에 몰입하다가도, 카메라가 꺼지면 수줍음 가득한 10대의 풋풋한 모습으로 돌아가 보는 이들을 절로 웃음 짓게 만들었다.

한편, 최유리는 최근 영화 '좀비딸'로 첫 스크린 주연 합격점을 받은 뒤 광고계까지 접수하며 다채로운 행보를 보이고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

연예 많이본뉴스
1.

주영훈, ♥이윤미 소속사에 16억 소송 당했다…"연애금지 조항 때문. 결국 무혐의"

2.

결국 류준열 빠진 '응팔' 10주년.."모이기 더럽게 힘드네"

3.

데이식스 영케이, 지드래곤도 넘은 저작권 괴물…"216곡 등록"

4.

'백혈병 2번 투병' 최성원, '응팔' 10주년 동참에 먹먹…"20주년도 함께하길"

5.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

PS서 뒷전 취급할 때 알아봤잖아! "김혜성, LAD에 있어봐야 벤치" 美...그래서 강력한 트레이드 카드

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.