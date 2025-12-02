[공식] 유재석X유연석 ‘틈만 나면,’ 시즌4 컴백… 첫 게스트는 ‘모범…

[스포츠조선 조민정 기자] 화요일 예능 강자 '틈만 나면,'이 드디어 돌아온다. SBS는 오는 12월 16일 화요일 밤 9시, 시즌4 첫 방송을 전격 확정하며 겨울 예능 대전에 화력을 더했다.
'틈만 나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 공략해 행운을 선물하는 색깔 뚜렷한 버라이어티로, 지난여름 방송한 시즌3는 등장과 동시에 동시간대 1위를 독주하며 화요 예능 지형을 바꿨다. 특히 시즌3 마지막 방송인 35회는 수도권 5.1%, 전국 4.5%, 2049 시청률 1.5%를 기록, 화요일 전체 예능 2049 톱1까지 차지하며 "시즌4는 예약된 흥행"이라는 평가를 얻었다.
예상대로 돌아온 시즌4의 포문은 강렬하다. 제작진은 "첫 게스트로 '모범택시3'의 최강 듀오 이제훈, 표예진이 함께한다"고 밝혔다. 전 시즌 차승원?공명, 손석구?김다미, 조여정?조정석 등 30명의 스타들이 보여준 명불허전 '틈 친구' 케미를 잇는 최적의 첫 라인업이라는 반응이 뜨겁다.
이와 함께 공개된 메인 포스터는 새 시즌 분위기를 단번에 보여준다. MC 유재석·유연석은 환한 미소로 겨울 복귀를 알리며 "당신의 일상 속 잠깐의 틈새 시간에 따뜻한 행운을 선물합니다"라는 문구와 함께 여전히 '틈 공략' 준비를 마친 모습이다. 두 사람의 편안한 에너지와 굿즈백을 멘 콘셉트는 시즌4가 또 어떤 예측불가 미션과 반전 전개를 준비했을지 기대감을 높였다.
제작진은 "한층 촘촘해진 케미스트리, 더 짜릿한 틈새 미션, 다양한 틈 친구들이 시청자의 일상을 다시 한번 사로잡을 것"이라며 자신감을 보였다.
화요일 밤을 책임질 힐링 버라이어티 '틈만 나면,' 시즌4는 오는 12월 16일 오후 9시 첫 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com