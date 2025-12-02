김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼"…

[스포츠조선 이우주 기자]'라디오스타'에 김민종이 출연해 최근 1억 뷰를 넘긴 장발 릴스에 대한 반응부터 솔직한 솔로 라이프까지 대방출한다. 그는 "데뷔 이후 기사가 이렇게 많이 난 건 처음"이라며 MZ세대의 관심을 실감했다고 말해 시선을 모은다.

오는 3일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 김민종, 예지원, 김지유, 말왕이 함께하는 '솔로의 품격' 특집이 펼쳐진다.

김민종은 최근 술을 줄이며 라이프 스타일이 완전히 달라졌다고 고백한다. 또 예지원과 호흡을 맞춘 영화 '피렌체' 출연을 위해 장발로 변신하며 노개런티를 결심했던 비하인드를 털어놓는다. 하지만 바로 "특별 계약서를 따로 썼다"라며 "'라스'가 좀 도와달라"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만든다.

그는 영화 '낭만자객'을 함께한 윤제균 감독이 그동안 '해운대'-'국제시장'-'색즉시공' 등을 연출했다고 언급하면서 "조만간 러브콜 줄게"라는 말을 들은 지 20년이 흘렀다고 밝힌다. 그러면서 "감독님 언제 연락 주시냐"라고 호소해 폭소를 유발한다.

김민종은 지난 '라스' 출연 때 서장훈의 한마디 때문에 '글래머 좋아하는 사람' 이미지로 굳어졌다고 밝히며 억울함을 토로한다. 그는 "'라스' 때문에 청춘사업이 막을 내렸다"라며 웃픈 에피소드를 털어놓는다. 한편, 늦은 밤 영상 통화를 3시간 동안 한 특별한 인연도 언급하는데 상대의 잔소리 섞인 조언을 성대모사로 재현해 MC들과 게스트들의 박장대소를 이끈다.

이어 남자들의 심금을 울리는 가사로 한 시대를 풍미했던 가수 김민종의 명곡 메들리가 펼쳐진다. 폭풍 가창력의 소유자 김민종이 '그대여~' 한 소절을 부르자 예지원이 자리에서 벌떡 일어나 기립 박수를 치는 등 스튜디오가 들썩였다고 해 기대를 모은다. MC 김구라는 김민종이 주옥같은 가사들을 '직접 작사했다'라며 그의 작사 능력을 높이 추켜세워 흐뭇하게 한다.

김민종의 새로운 전성기를 예고한 솔직한 토크는 12월 3일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

