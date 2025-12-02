풍자, 25kg 감량후 폭풍 먹방 "음식 포기 못해, 열흘 먹고 열흘 운…

풍자, 25kg 감량후 폭풍 먹방 "음식 포기 못해, 열흘 먹고 열흘 운동"(풍자테레비)
[스포츠조선 김소희 기자] 유튜버 풍자가 다이어트 고충을 토로했다.
1일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 "냉장고파먹기로 요리하다가 인생음식 완성"이라는 제목의 영상을 업로드 했다. 영상 속 풍자는 개인 사무실에서 닭볶음탕을 직접 요리하며 일상 속 다이어트 고민을 솔직하게 털어놨다.
풍자는 닭볶음탕을 먹은 뒤 남은 국물에 볶음밥까지 해 먹으며 폭풍 먹방을 선보였다. 그는 잠시 '현타'가 온 듯 "솔직히 지금 배부른데 포기가 안 된다. 나 살 언제 빼냐"라며 자조 섞인 고민을 털어놨다.
이어 "지금 완전 정체기다. 방송에서도 많이 말했지만 25kg을 감량했다. 그런데 요즘은 더 이상 빠지지도 않고, 먹으면 그대로 찐다. 정말 미쳐버리겠다"고 고충을 밝혔다.
그러면서 "다이어트를 열심히 하다가도 이렇게 미친 듯이 먹는 때가 있다. 보통 열흘 정도 먹는다"며 "그러면 또 열흘 정도는 헬스장에서 산다. 그러면 다시 25kg 뺐던 몸무게로 돌아가고, 그러다 또 찌고… 계속 악순환이다. 근데 어떻게 먹는 걸 포기하냐"고 현실적인 어려움을 토로했다.
한편, 풍자는 최근 위고비 없이 22kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제가 됐다.
풍자는 다이어트 비법에 대해 "하루 한끼 먹고 공복 최대한 유지한다. 다이어트를 하다 보니까 교과서적으로 하는 게 깔끔하게 빠지는 거 같다"고 밝혔다.
풍자는 "이번에 운동하면서 빼니까 열흘이고 보름이고 하기 싫어서 안 한 적이 있는데 살이 하나도 안 찐다"며 "나는 딱 22kg 빼고 나서 과하게 안 한다. 찌뿌드드하니까 PT 가고 먹을 때 먹는다. 이제는 찌지만 말자는 생각이다. 어느날 1~2kg 쪄있을 때가 있는데 그러면 바로 타이트하게 빼놓는다"고 밝혔다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.