온주완♥방민아, 발리 해변서 '비밀 결혼' 현장…철통보안 드디어 뚫렸다[SC이슈]
|
|
|사진 출처=SNS, 온라인 커뮤니티
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 온주완과 걸스데이 출신 배우 방민아가 인도네시아 발리의 프라이빗 비치에서 스몰웨딩으로 백년가약을 맺었다.
철통보안 속 치러진 예식 풍경은 1일 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 일부 공개되며 화제를 모으고 있다.
두 사람은 지난달 29일 발리의 한 특급 리조트 프라이빗 비치에서 가족, 가까운 지인만 초대한 채 조용하고 로맨틱한 야외 결혼식을 올렸다. 약 30석 정도만 놓인 의자, 바닷바람이 스치는 모래사장, 차분한 화이트 톤 장식은 '영화 같은 해변 웨딩'이라는 반응을 자아냈다.
이날 공개된 웨딩 화보에서는 턱시도와 블랙 드레스를 맞춰 입은 두 사람이 해변을 걸으며 환하게 웃는 모습이 담겼다. 특히 포토 청첩장에는 "방민아에게 온, 주완"이라는 문구가 남겨져, 미소를 유발했다.
|
|
|사진 출처=SNS, 온라인 커뮤니티
온주완과 방민아는 2016년 SBS 드라마 '미녀 공심이'로 처음 인연을 맺었다. 당시 연인 관계는 아니었으나, 2021년 뮤지컬 '그날들'에서 다시 만나 가까워진 것으로 전해진다.
특히 지난해 방민아가 부친상을 당했을 때, 온주완이 장례식장에 내내 머물며 곁을 지켰다는 일화는 두 사람의 깊은 관계를 보여주는 대목이다. 오랜 시간 조심스럽게 이어온 만나오면서 열애설 한 번 없었던 이들은 지난 7월 '깜짝 결혼 발표'를 했다. 당시 소속사는 "신중하고 진실된 만남 끝에 제2의 인생을 함께 하기로 했다"고 밝혔다.
결혼식을 마친 뒤 두 사람은 "따뜻한 축하에 감사드린다"며 전했다. 온주완은 "민아 씨를 소중히 지키겠다. 앞으로도 변함없는 응원 부탁드린다"고 팬들에게 메시지를 남기기도 했다.
|
|
|사진 출처=SNS, 온라인 커뮤니티
온주완은 2002년 드라마 '야인시대'로 데뷔한 뒤 영화 '발레교습소' '돈의 맛' '인간중독', 드라마 '펀치' '펜트하우스' '낮에 뜨는 달' 등에서 활약했다. 최근 뮤지컬 '마하고니'를 마치며 스크린, 브라운관, 무대를 넘나드는 활동을 이어가고 있다.
|
|
|사진 출처=SNS, 온라인 커뮤니티
방민아는 2010년 걸스데이로 데뷔해 '기대해' '여자대통령' 'Something' 등 히트곡을 남겼다. 이후 배우로 전향해 드라마 '미녀 공심이' '절대그이' '딜리버리맨', 영화 '최선의 삶' '원정빌라', 뮤지컬 '그날들' '틱틱붐' 등으로 필모그래피를 쌓아왔다. 최근에는 토니상 6관왕 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'에서 클레어 역으로 무대에 서고 있다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.