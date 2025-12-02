오민석, 전교 1등·캐나다 유학파 엘리트였다 "퀸카에게 대시 받아" ('옥문아')

기사입력 2025-12-02 09:26


오민석, 전교 1등·캐나다 유학파 엘리트였다 "퀸카에게 대시 받아" ('…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 오민석이 캐나다 유학 당시 학교 퀸카의 대시를 받았던 에피소드를 공개한다.

오는 목요일(4일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 배우 오민석이 출연해 전교 1등 했던 학창 시절부터 학교 여학생들의 사랑을 듬뿍 받았던 캐나다 유학 시절까지 전부 공개할 예정.

이날 방송에서 오민석은 중학생 시절 전교 1등 했다는 사실을 밝혀 눈길을 끈다. 이어 "1년 내내 반에서 1등 할 줄 알았다"라며 엘리트다운 자신감을 뽐내기도.

어머니에게 1등이 적힌 성적표를 보여주고 용돈을 받곤 했다던 오민석은 선생님에게 성적표 관련 질문을 해 반 학생들의 원성을 샀던 일화를 공개하는데. 옥탑방 MC들마저 야유한 '전교 1등남' 오민석의 학창 시절은 본 방송을 통해 공개 예정.

한편, 오민석은 캐나다 유학생 시절 캐나다인 여자친구 덕분에 영어 실력이 늘었다고 밝히며 교내 퀸카로부터 적극적인 대시를 받았던 과거를 고백한다. 학생들의 졸업파티로 불리는 '프롬 파티'를 앞두고, 학교 대표 퀸카 누나로부터 프롬 파트너 제안을 받은 오민석은 이후 '미스터오'로 불리며 교내 킹카로 거듭났다고. 이어 오민석은 퀸카의 근황을 묻는 질문에 SNS 염탐 끝에 퀸카가 현재 미혼인 사실을 알아냈다고 털어놔 모두를 놀라게 했다는 후문. 현실판 하이틴 로맨스 영화 남자 주인공 같은 오민석의 캐나다 유학 시절 풀스토리는 오는 목요일(4일) 저녁 8시 30분, KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

4.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

5.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.