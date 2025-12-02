'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 돼"

기사입력 2025-12-02 09:56


'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 …

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 임창정이 서하얀 앞에서 눈물을 뚝뚝 흘렸다.

1일 서하얀의 유튜브 채널에서는 '무슨 노래길래..? 갑작스런 임창정의 눈물'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

영상 속 임창정은 차 안에서 자신의 노래 '너를 품에 안으면'을 들으며 오열했다. 임창정은 "근데 정말로 말도 안 돼. 이 노래"라며 연신 눈물을 닦았고 서하얀은 "왜 우는 거야?"라며 황당해했다.

이에 임창정은 "너무 공감이 돼. 네 마음이 너무 공감이 돼서"라고 설명했고 서하얀은 "오빠 노래 듣고 그렇게 울어"라며 웃었다. 임창정은 "네 마음이 공감이 돼. 내가 너한테 하는 얘기 같아서"라며 서하얀을 향한 애정을 드러냈고 서하얀은 "얼레리 꼴레리"라며 우는 임창정을 놀렸다.


'60억 건물 경매 위기' 임창정, ♥서하얀 앞 오열 "네 마음이 공감 …
한편, 임창정은 법인 명의로 매입했던 경기 파주시 소재 건물이 임의경매로 넘어갈 위기에 처했다. 임의경매는 금융기관 등에 부동산을 담보로 돈을 빌린 채무자가 원금이나 이자를 3개월 이상 연체하면 부동산을 경매에 넘기는 절차다.

채권자인 IBK기업은행이 지난 7월 2일 임의경매를 신청해 개시 결정이 났고, 채권 청구액은 약 36억원이다. 아직 경매 기일은 잡히지 않았으며, 최초 감정가는 약 60억 원인 것으로 알려졌다.

해당 건물은 임창정이 운영했던 예스아이엠 엔터테인먼트 사옥이다. 임창정은 지분 100%을 가진 법인 라이크잇 명의로 이 건물을 약 50억 원에 매입했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

5.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

3.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

4.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

5.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.