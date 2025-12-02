[공식] 이음해시태그, ‘사랑의 불시착’ 이정효·‘괴물’ 심나연 감독 영입…K-드라마 파워업

기사입력 2025-12-02 10:48


[공식] 이음해시태그, ‘사랑의 불시착’ 이정효·‘괴물’ 심나연 감독 영…

[스포츠조선 조민정 기자] 종합 엔터테인먼트 기업 이음해시태그가 히트메이커 이정효 감독, 심나연 감독과 장기 파트너십을 구축하며 드라마 제작 전열을 크게 강화했다. 두 연출가의 합류로 이음해시태그는 프리미엄 제작 라인업을 확보하며 글로벌 콘텐츠 시장에서의 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 전망이다.

이정효 감독은 로맨스부터 코미디, 법정물, 미스터리까지 장르를 자유롭게 넘나드는 연출력으로 인정받아왔다. 넷플릭스 '자백의 대가'(12월 5일 공개 예정), '이두나!'(2023), tvN '사랑의 불시착'(2019) 등 굵직한 히트작들을 만들어내며 OTT와 방송 플랫폼 모두에서 대중성과 작품성을 입증했다. 현재 차기작 '롱베케이션'(가제)을 준비 중이며, 완성 이후 이음해시태그와 새로운 프로젝트를 본격 가동한다.

섬세한 감정 연출과 탄탄한 작품성으로 신뢰받는 심나연 감독도 이음해시태그와 전격 계약을 체결했다. JTBC '괴물'(2021)로 백상예술대상 TV부문 작품상을 비롯해 대한민국콘텐츠대상 문체부 장관 표창을 받았고, '굿보이'(2025), '나쁜 엄마'(2023), '열여덟의 순간'(2019) 등에서 치밀한 심리묘사와 감각적 연출로 호평을 받았다. 심 감독의 합류는 이음해시태그가 지향하는 '웰메이드 제작 시스템' 구축의 핵심이라는 평가다.

이음해시태그 측은 "K-콘텐츠 흐름을 새롭게 써 내려갈 두 감독과 함께하게 돼 매우 뜻깊다"며 "이정효, 심나연 감독과 다양한 규모의 프로젝트를 준비 중이다. 앞으로도 창작자 영입과 협업을 적극 확대해 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 라인업을 구축할 것"이라고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

연예 많이본뉴스
1.

'이윤미♥' 주영훈, 응급수술 후 배변패드 착용… "3일 만에 아버지 고통 깨달았다"

2.

김민종, '미우새' 폭로 이어 또 "서장훈 탓 글래머 좋아하는 사람 돼" 억울 ('라스')

3.

크리스탈, 제시카 분노 부른 명품백 사건 "'상속자들'서 언니 가방 내동댕이쳐"

4.

이하늬, 하정우 작심 폭로 "캐스팅 까여, 못 기다린다고 버렸다" ('짠한형')

5.

'원진서♥' 윤정수, 결혼보다 혼인신고 먼저… "난임 혜택 받기 위해"

스포츠 많이본뉴스
1.

'군침은 도는데, 입질이 없네' 235억원 걷어차고 나온 김하성 FA 랭킹 8위, 그러나 아직까지 시장은 고요하다

2.

[오피셜] 손흥민 눈물의 공식발표, LAFC "쏘니는 월클" 체룬돌로 감독과 4년 만에 이별 "우리 역사 일부, 감사하다"

3.

충격 진단! "수준 이하" 손흥민 이적이 몰고 온 나비효과...토트넘 왜 이렇게 무너졌나? "SON 같은 스타 선수 없어"→"경기 볼 이유 상실"

4.

英 BBC 충격 분석! 손흥민처럼 '아름다운 이별' 꿈꿀 수 없나...'SON 동갑내기' EPL킹의 몰락 "살라 없는 미래, 단서 찾았다"

5.

역대급 비판 폭발! "토트넘 파멸로 이끈다"→"위기인 것 깨달아야" 프랭크의 어긋난 사랑? SON 뒤이을 에이스 후보의 몰락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.