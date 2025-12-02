송혜교, '남사친' 목정욱과 생일파티..다정한 어깨동무까지 '훈훈'
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 포토그래퍼 목정욱과 함께 생일파티를 즐겼다.
2일 송혜교는 자신의 SNS 계정에 "새신랑 축하자리. (갑자기 지난 나의)"라는 글과 생일 이모티콘을 게재했다.
공개된 사진에는 송혜교와 최근 결혼식을 올린 목정욱 작가가 함께 식사를 즐기는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 두 사람은 편안한 분위기 속에서도 자연스럽게 웃음을 나누며, 어깨동무를 하는 둥 오랜 친분이 느껴지는 화기애애한 장면을 연출했다
송혜교는 숏컷 헤어스타일에 캡 모자를 매치하고, 체크 패턴 남방에 가죽 재킷, 청바지와 로퍼를 착용해 보이시하면서도 세련된 스타일을 선보였다. 깔끔하면서도 캐주얼한 룩 속에서도 그녀 특유의 우아함과 세련됨이 돋보였다.
송혜교는 지난 10월 10일에도 "축하해 오라버니"라는 글과 함께 목정욱 결혼식에 참석한 사진을 SNS에 올리며 오랜 인연을 자랑한 바 있다. 목정욱은 송혜교와 오랜 친분을 이어온 포토그래퍼로, 최근 그의 펜디 화보 촬영을 맡기도 했다.
한편 송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다.
'천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다. 송혜교 외에 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연하며 내년 공개 예정이다.
