홍석천, 패혈증으로 죽다 살았다 "병원서 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살…

2025-12-02


[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 홍석천이 건강 이상으로 요식업도 접었다고 고백했다.

지난달 30일 유튜브 채널 '지식인사이드'에서는 방송인 홍석천이 출연했다.

홍석천은 식당 13개까지 운영하며 요식업으로 승승장구했으나 현재는 모든 사업을 정리했다. 서경석은 "흥망성쇠를 겪으면서 가장 가치 있게 남은 건 뭐라고 생각하냐"고 물었고 홍석천은 "나는 원래 가게를 하면서도 궁극적인 목적은 사람이라 그랬다"고 운을 뗐다.

홍석천은 "나와 함께 같은 생각을 하고 달려가고 내 밑에서 함께 뭔가를 배우고 내 접근법, 아이디어 남들하고 조금 달리 시작하는 나만의 노하우를 누군가가 배워서 잘 되는 게 보람되고 좋았는데 초반 10년은 그런 사람들이 너무 많았다. 근데 그 후반에는 나도 되게 힘들었던 거 같다. 사람에 대한 기대를 놓게 되고 가르쳐봐야 금세 도망 갈 거 같고. 사람에 너무 기대했다가 마지막에는 지쳤다"고 털어놨다.

그러면서 홍석천은 "나 죽을 뻔했다. 병이 왔다. 스트레스가 패혈증으로 와서 죽다 살아나서 코로나19 1년 전에 가게 그만두고 정리하다가 코로나를 맞은 거다. 그냥 망한 게 아니다. 죽을 위기를 겪고 나니까 20년 동안 했던 게 무슨 의미가 있을까 싶었다"고 고백했다.


홍석천은 "내가 정말 죽을 뻔해서 병원에 10일 넘게 주사 맞고 겨우 살아나고 있는데 내 밑에 있던 애들 중에 연락을 한 애가 있고 안 한 애가 있다. 그렇게 갈리더라. 내가 그렇게 마음을 줬던 애들은 연락이 없고 뜬금없는 애들이 괜찮냐더라"라고 사람에게 받은 상처를 고백했다.

이에 서경석은 "내가 아는 홍 박사는 아무리 힘들어도 모든 걸 다 놓을 사람이 아니다. 왜냐면 누구보다도 요식업을 사랑했던 사람이다. 근데 그걸 하루 아침에 놓길래 나도 사실 의아했는데 다치는 것 중에 제일 아픈 게 사람에게 다치는 것"이라 공감했다.

홍석천은 "많은 분들이 코로나19 지난 지도 꽤 됐는데 이태원에 또 다시 해도 되지 않냐고 많이 하시는데 끝까지 참고 있는 거다. 제발 날 유혹하지 마라"라고 밝혔다.

