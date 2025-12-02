박수홍 딸 재이, 13개월에 광고만 17개...부 쌓고 '내돈내산' 차 뽑았다
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박수홍이 13개월에 17개 광로를 찍은 딸을 자랑했다.
2일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "재이 차 뽑았어요"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속에는 차를 타고 이동 중인 박수홍의 딸 재이 양의 모습이 담겨있다.
"광고 요정 재이 드디어 차 뽑다. 내돈내산"이라면서 딸에게 차를 선물한 박수홍과 김다예. 이에 바로 시승을 위해 산책에 나선 것.
재이 양도 재미있는 듯 엄마를 닮은 큰 눈망울을 더욱 크게 뜨며 온 몸으로 즐거움을 표현 중이다. 또한 한 손으로 운전을 하는 등 여유로움 가득한 모습을 서보이고 있어 웃음을 안긴다.
특히 이 과정에서 간식은 놓칠 수 없었던 재이 양은 한 손에 간식을 꼭 쥔 채 먹방까지 선보여 웃음을 자아냈다.
이어 박수홍은 " 13개월 아기 17개 광고. 행복해. 아빠와 딸"이라면서 13개월에 벌써 17개의 광고를 촬영한 딸을 자랑해 눈길을 끌었다.
한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.
