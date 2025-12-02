박봄, 정서 불안 반박하더니...4개월 만에 돌아오나 "기다리는가? 나도♥"

기사입력 2025-12-02 19:11


박봄, 정서 불안 반박하더니...4개월 만에 돌아오나 "기다리는가? 나도…

[스포츠조선 조윤선 기자] 그룹 2NE1 박봄이 근황을 전해 팬들의 반가움을 자아냈다.

박봄은 2일 "기다리는가? 나도♥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 박봄은 모자를 착용한 채 작은 얼굴을 드러냈다. 최근에는 연한 메이크업으로 청순한 분위기를 보였던 그는 이번에는 진한 메이크업으로 선명한 이목구비를 강조하며 강렬한 비주얼을 뽐냈다.

팬들은 박봄의 게시물에 "기다려! 매일 기다린다고", "기다리고 있지요", "항상 기다려요", "그녀가 돌아왔다"등 복귀를 응원하는 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.

한편 박봄은 지난 8월 건강상의 이유로 활동을 중단했다. 이후 10월에는 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 밝혀 논란이 일었다.

당시 박봄은 양현석과 YG과 자신의 수익을 제대로 정산해 주지 않아 천문학적인 금전적 피해를 입었다고 주장했다. 또한 "YG에서 성형을 해준 적이 한 번도 없다", "YG 곡 전체를 썼지만, 돈도 안 주고 크레딧에서도 뺐다", "나에게 CF가 4231개 들어왔지만 모두 다른 사람에게 줬다"등의 주장을 이어갔다. 이에 대해 소속사 디네이션엔터테인먼트는 "박봄은 현재 정서적으로 매우 불안정한 상태다. 회복을 위한 치료와 휴식이 절실히 필요한 상황"이라는 입장을 밝혔으나, 박봄은 "나 건강 원래부터 완전 괜찮다. 걱정마라"라고 반박했다.

또 박봄은 지난해 9월부터 자신의 SNS에 배우 이민호의 사진을 여러 차례 올리며 "내 남편"이라고 표현, 셀프 열애설 논란을 일으킨 바 있다. 이와 관련해 소속사 측은 "박봄이 '상속자들'을 보고 이민호에게 빠져 게시물을 올렸다. 팬심 외에 별다른 의미는 없다"고 해명했고, 이민호 측도 "개인적인 친분이 전혀 없다"며 선을 그었다. 그러나 박봄은 이후에도 자신을 '이민호의 아내'라고 주장하는 게시물을 올렸으며, 지난달에도 이민호 사진을 게재해 팬들의 우려가 이어지기도 했다.

Copyright (c) 스포츠조선

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선