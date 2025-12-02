"고부갈등이 뭐야"…이병헌母, 며느리 이민정 극찬 "성격 좋고 남편에 잘…

"고부갈등이 뭐야"…이병헌母, 며느리 이민정 극찬 "성격 좋고 남편에 잘하고 새끼 잘키워, 흉볼게 없는 살림꾼"(이민정 MJ)

기사입력 2025-12-02 22:11


[스포츠조선 고재완 기자] 이병헌의 이머니 박재순 씨가 며느리 이민정을 극찬했다.

이민정은 2일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 'BH가 어렸을 때부터 먹고 자란 추억의 김치김밥 레시피. *시댁가서 직접 배워옴'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 이민정은 시어머니 박재순 씨에게 김치김밥 레시피를 직접 전수받았다. 이민정은 시작부터 "손님을 초대한 적은 많았지만, 다른 공간에서 '집밥이 선생'을 하는 건 처음"이라며 시어머니의 김치김밥을 소개했다.

촬영이 시작되자 시어머니는 능숙하게 김밥 재료를 손질했다. 밥에 소금과 깨소금, 들기름을 더하며 "모든 음식은 1+1=2가 아니야. 응용이고, 손맛이야"라며 음식 철학을 전했다.

묵은 총각김치를 사용하며 시어머니는 "묵은지가 맛있으면 다른 간은 필요 없다. 국물은 꼭 살짝 짜야 한다. 그래야 김밥이 눅눅해지지 않는다"고 팁을 전수했다.

이민정은 옆에서 "이렇게 간단한데도 맛의 차이가 확 나네요"라며 감탄했고, 시어머니는 "노하우는 손끝에서 나오는 거야. 세월이 익히는 거지"라고 답했다.

시어머니는 "스팸이랑 치즈, 김치가 다 간이 있으니까 밥은 심심해야 맛있다"고 강조하며 "김치는 잘게 자르지 말고 찢어서 길게 넣어야 속이 흐트러지지 않는다"고 조언했다.

이민정은 "저는 김치를 썰어 넣었더니 다 튀어나와서 실패했었어요. 오늘 그 이유를 알겠어요"라며 웃음을 터뜨렸다.


김밥을 말던 중, 시어머니는 며느리 이민정에 대한 칭찬을 아끼지 않았다. 시어머니는 "성격이 너무 좋고 남편한테 잘해. 새끼(손자) 잘 키워, 살림 잘해, 흉볼게 없다"라고 극찬했고 이민정은 쑥스러운 듯 웃음을 지었다.

이에 이민정은 "지금 여기 오빠가 있었으면 치고 들어올 말이 좀 많았을 것 같다"고 농담하기도 했다.

이민정은 또 "제가 한 김밥은 조금 두껍고 어설픈 것 같아요"라며 겸손하게 말했고, 시어머니는 "그건 주워먹으면 돼. 작게 싸든 크게 싸든 다 맛있어"라며 푸근한 미소를 보였다.

시어머니의 빠른 손놀림에 이민정은 "벌써 끝이에요?"라며 놀라워했다. 김밥을 완성하자 시어머니는 "난 안 먹어봐도 맛을 알아. 간을 안 봐도 돼"라며 자신감을 보였다.

이민정은 김밥을 한입 먹자마자 "너무 맛있어요!"라며 감탄했고, 제작진은 "이건 도시락통 선물 들어올 맛"이라며 웃음을 터뜨렸다.

영상의 마지막에서 이민정은 "결국 김치 맛 때문에 이 김치김밥이 나오는 거야. 반응이 좋으면 김장 편으로 돌아오겠음"이라며 다음 콘텐츠를 예고했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.