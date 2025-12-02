김새롬 "이상형은 '축제차량' 타는 男…허세없고 가정적일 것 같은 느낌이…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 김새롬이 자신의 이상형을 '카니발을 모는 남자'라고 정의해 눈길을 끌었다.
이은지는 "라디오 생방을 하다 보니 예전보다 술을 덜 마신다"고 했지만,김새롬의 제안에 "그래도 오늘은 한잔해야죠"라며 잔을 채웠다.
김새롬은 "나는 일만큼 연애도 좋아한다. 연애도 일처럼 꾸준히 해야 한다고 생각한다"며 진심 어린 연애관을 덧붙였다. 이에 이은지는 "와, 생각보다 멋있는 철학이다"라며 감탄했다.
한편 이 영상에서 이들은 서로 친해지게된 계기도 전했다. 영상 초반 이은지는 "오늘 만나는 분은 제가 처음으로 응급실에 실려 갔을 때 그 현장에 있던 분"이라고 김새롬을 소개했고 김새롬은 "그날 샵에서 컷을 하고 있었는데 밖에서 '쿵' 하는 소리가 났다. 놀라서 나가보니 이은지가 쓰러져 있었고, 샵 직원들이 이은지의 팔다리를 주무르고 있었다"고 당시 상황을 설명했다.
이어 "은지가 의식을 찾더니 제일 먼저 한 말이 '미안해요, 놀라셨죠?'였다. 자기가 쓰러졌는데도 옆 사람들을 걱정하더라"며 그때의 기억을 떠올렸다.
이은지는 "그때가 스케줄이 몰리던 시기였다. 노래 녹음과 방송이 겹쳐서 몸이 버티질 못했다"며 "원장님께 '오늘 스케줄을 못 갈 것 같아요'라고 말한 기억까진 있는데 그다음엔 기억이 없었다. 병원에 가니 코로나도 아니고 A형 간염이더라"고 말했다. 김새롬은 "그럴 때 진짜 면역력이 확 떨어지면 그런 일이 생긴다"며 "그래도 '놀라셨죠?'라고 먼저 말하는 게 이은지다운 배려였다"고 덧붙였다.
