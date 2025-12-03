하정우 "공효진과 아침밥 먹고 왔다"..'배우 라인' 친분 과시 ('전현…

하정우 "공효진과 아침밥 먹고 왔다"..'배우 라인' 친분 과시 ('전현무계획3')

기사입력 2025-12-03 08:52


[스포츠조선 정유나 기자] 하정우와 김동욱이 '전현무계획3'를 통해 먹방 예능에 첫 도전한다.

5일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 8회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '특급 먹친구' 하정우-김동욱과 함께 아주 특별한 '서울의 밤' 먹트립에 나선 현장이 펼쳐진다.

이날 서울 남산에 뜬 전현무는 "오늘은 '먹친구'가 바로 나온다"며 "한 분은 '1억 배우', 또 다른 한분은 '프린스'!"라고 묘하게 과한 힌트를 던져 곽튜브를 혼란에 빠뜨린다. 같은 시각, '먹브로'와의 만남 장소로 이동하던 김동욱은 "나 이런 거 처음 해봐. 첫 예능을 형이랑 할 줄은 몰랐네"라며 설레어 하지만, 하정우는 특유의 낮고 담담한 목소리로 "밥은 먹고 왔니?"라고 차분히 물어 현장을 폭소케 한다. 직후 김동욱은 "한 끼도 안 먹고 왔다"고 답하고, 하정우는 "나는 아침에 (공)효진이랑 먹었어"라고 받아쳐 웃음과 함께 '배우 라인' 친분도 과시한다.


이때, 멀리서 전현무-곽튜브가 모습을 드러내고, 하정우는 안대를 한 곽튜브의 모습에 "눈 가리고 고생하네"라고 안쓰러워한다. 반면 김동욱은 "(90년대) H.O.T. 패션 같은데…"라고 진지하게 촌철살인 멘트를 던진다. 대한민국 대표 배우들의 하찮은 듯 치명적인 수다가 은은한 웃음을 자아낸 가운데, 곽튜브는 "반갑습니다. 오달수님, 이정재님!"이라고 인사해 하정우-김동욱을 당황케 한다. 뒤이어 안대를 벗은 곽튜브는 얼굴까지 새빨개진 채 "죄송합니다"를 연발한다. 대환장 케미 속, 전현무는 "드시고 싶은 게 뭐냐"고 묻는다. 하정우는 "저는 바싹 불고기? 어복쟁반?"이라고 구체적인 메뉴를 콕 집어, "이렇게 디테일한 분은 처음"이라는 전현무의 감탄과 웃음을 끌어낸다.

본격적인 시작 전부터 분위기를 후끈하게 달군 네 사람은 이후 남대문으로 향해 '상인들의 밤' 맛집 탐방에 돌입한다. 조근조근한 듯 서로를 향해 끊임없이 터지는 케미로 '서울의 밤'을 촉촉하게 적신 네 사람의 먹트립은 5일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 8회에서 확인할 수 있다.

