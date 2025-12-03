강재준 "어린시절 손흥민과 같은 동네 살아..손웅정 감독과도 인연" ('…

|
[스포츠조선 정유나 기자] '구해줘 홈즈' 강재준이 어린시절 손흥민 선수와 같은 동네에 살았다고 밝혔다.
세 사람은 송파구 문정동으로 임장을 떠난다. 정겨운 아파트 풍경에 강재준은 "어릴 때, 춘천 주공5단지에 살았다. 그 동네에 손흥민 선수가 살았다. 손흥민 선수와 초등학교 동문이다. 저희 아버지도 손웅정 감독님이랑 인연이 있다. 우리 만나야 한다."라고 말한 뒤, 손흥민에게 영상편지를 남겨 궁금증을 유발한다.
세 사람이 임장한 곳은 35㎡ 평형 아파트로 올 리모델링을 마쳤다고 한다. 아담한 주방과 달리 널찍한 화장실을 발견한 강지영은 "패럴림픽 선수촌 숙소답게 휠체어의 움직임을 고려해 넓게 만들어졌다."고 소개한다.
양세형은 "고등학교 때까지 작은 방에서 세찬이와 생활했다. 둘이서 붙어 자야만 했다."고 말한다. 이어 양세찬이 "진짜 좁았다. 책상도 못 들어왔었다."고 말하자, 장동민은 "어차피 (책상이)필요가 없잖아"라고 말해 웃음을 유발한다.
양세형은 "'웃찾사'의 '화상고' 코너를 시작하면서 처음으로 내 방이 생겼다. 당시 대학로 슈퍼에 갔다가 사람들한테 둘러싸인 적이 있는데 그때 '자고 일어났더니 스타가 됐다'는 말을 실감하게 됐다."고 고백한다. 강재준과 양세찬은 "그 당시 '화상고'가 대학로가 떴다 하면 마로니에 공원에 인파가 몰려 마비가 됐다."고 회상한다.
수도권 국민평형 아파트 임장은 4일 목요일 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.
