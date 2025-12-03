'나솔' 29기, 이러니 결혼 커플 나왔지..첫 데이트부터 '뽀뽀 토크'…

12월 3일(오늘) 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '결혼 커플'의 탄생을 예고한 29기가 첫 데이트부터 심상치 않은 기류를 내뿜는 모습이 펼쳐진다.
이날 솔로녀들은 "나 외로워~"를 외치는 솔로남들 중 마음에 드는 상대를 선택해 데이트에 돌입한다. 직후 데이트에서 한 연하남은 "저는 감정 표현을 잘하는 편이다. '미안하다', '고맙다' 이런 말 잘한다"라고 어필한다. 그러자 연상녀는 "스킨십 하는 거 좋아한다고 했나?"라고 슬쩍 묻는다. 연하남은 "좋아하냐고요? 왜요? 저랑 하시게요?"라고 받아쳐 연상녀의 볼을 빨갛게 만든다. 당황한 연상녀는 "전 키스 빼곤 다 좋아한다"라고 아찔한 발언을 던지는데, 이 연하남은 "저는 뽀뽀를 좋아하니까, 참고하세요"라고 능청스레 말해 현장을 후끈 달군다.
이후로도 연하남의 화끈한 플러팅은 계속된다. 연하남은 자신의 장점을 어필하더니, "그런 사람을 놓치지 않는 게 좋다. 꼭 제가 아니더라도~"라고 해 연상녀를 빵 터지게 만든다. 나아가 그는 "왜 절 선택하셨냐?"라고 물은 뒤 상대 연상녀의 답을 듣자, "말씀하시는 것만 들으면 이상형을 만난 거네~"라고 허세 반응을 보인다. 이를 지켜보던 MC 이이경은 민망해 표정 관리에 실패하고, 송해나는 "살짝 건방지네?"라고 지적한다. 과연 스킨십 토크부터 이상형 어필까지 확실하게 한 연하남이 누구일지에 폭풍 궁금증이 쏠린다.
'연상연하 특집'인 29기의 첫 데이트는 12월 3일(오늘) 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송되는 '나는 SOLO'에서 만날 수 있다.