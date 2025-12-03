원조 단아女神→'이재룡♥'유호정, 11년만에 드라마 컴백…'사랑을 처방해…

원조 단아女神→'이재룡♥'유호정, 11년만에 드라마 컴백…'사랑을 처방해드립니다' 출연 확정[공식]
|사진=SM엔터테인먼트
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 유호정이 '사랑을 처방해 드립니다'로 약 11년 만에 시청자들을 만난다.
KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'(연출 한준서, 극본 박지숙, 제작 HB엔터테인먼트)는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마로, 유호정은 정신건강의학과 전문의 '한성미' 역을 맡아 관심을 집중시키고 있다.
유호정이 연기하는 '한성미'는 쾌활한 성격의 가족 솔루션 전문가이면서도 겉으로 드러내지 않은 가족사를 지닌 인물로, 특유의 따뜻하고 섬세한 감정 표현을 통해 극의 핵심 서사를 이끌 예정이다.
특히 1991년 데뷔 이후 영화와 드라마를 오가며 한국을 대표하는 베테랑 배우로 자리매김한 유호정이 2015년 SBS 드라마 '풍문으로 들었소' 이후 약 11년 만에 안방극장에 복귀하는 작품인 만큼 기대가 더욱 높아지고 있다.
유호정은 "'사랑을 처방해 드립니다'로 여러분을 찾아 뵙게 되었다. 2026년을 따뜻하게 맞이할 수 있는 가족 드라마로 인사드릴 수 있어서 너무 기쁘다. 무엇보다 오랜만에 촬영 현장에 있으니 긴장도 되고 설레기도 하다. 열심히 준비해서 좋은 모습으로 찾아 뵙겠다. 많은 기대와 사랑 부탁드린다"라고 진심 어린 소감을 전했다.
한편, 유호정의 컴백으로 화제를 모으는 '사랑을 처방해 드립니다'는 오는 2026년 1월 만나볼 수 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
