정경호, '미안하다 사랑한다' 연기력 부족 인정 "8회까지 원숏 無"(유…

정경호, '미안하다 사랑한다' 연기력 부족 인정 "8회까지 원숏 無"(유퀴즈)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정경호가 드라마 '미안하다 사랑하다' 비하인드를 공개했다.
3일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 정경호가 출연해 데뷔 초기 경험과 연기 고민, 현장 에피소드를 솔직하게 공개했다.
2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 데뷔한 정경호는 2004년 드라마 '미안하다 사랑한다'에서 톱스타 최윤 역을 맡으며 브라운관에 입성했다. 그는 당시를 회상하며 "너무 소중한 시간"이었면서도 연기력에 대한 아쉬움을 털어놨다.
특히 정경호는 드라마 초반 8회까지 바스트 숏(가까운 얼굴 클로즈업 장면)이 없었던 경험을 언급하며 "왜 나는 가까운 얼굴 장면이 없을까 계속 생각했다"고 말했다.
유재석이 "감독님에게 물어봤냐"고 묻자, 정경호는 "굳이 물어보지 않아도 알았다. 못하니까 그런 거라는 생각이 들었다. 방에 앉아서 늘 지난 방송을 돌려보며 '내 가까운 얼굴 장면이 왜 없지?'라고 고민하며 연기 공부를 많이 했다"고 솔직하게 답했다
이어 그는 "다음 날 촬영보다 '내가 왜 그렇게 했지?'라는 생각을 더 많이 했다"며 "정말 잘하고 싶어서 어린 나이에 현장에 대본도 안 들고 다 외워서 갔다. 상대방이 어떻게 반응할지까지 머릿속으로 다 시뮬레이션했다"고 덧붙였다.
또한 유재석이 "그 모습을 보고 아버님께서 '너도 노력하는 배우구나'라고 하셨다고 들었다"고 묻자, 정경호는 "매일 연습하고 회의하는 모습을 아버지께서 기특하게 보신 것 같다"고 답했다. 유재석은 "아버지이자 업계 선배로서 남모르게 뿌듯함을 느끼셨을 것 같다"고 공감을 전했다.
한편 배우 정경호의 아버지는 정을영 PD이다.
