이영표, 셋째 딸 캐나다 국적 포기 "일부러 한국 와서 낳아" ('배달왔…

이영표, 셋째 딸 캐나다 국적 포기 "일부러 한국 와서 낳아" ('배달왔수다')

기사입력 2025-12-03 23:10


[스포츠조선 이우주 기자] '배달왔수다' 이영표가 세 딸에게 한국 국적을 갖게 한 이유를 밝혔다.

3일 방송된 KBS2 '배달왔수다'에서는 강부자, 이영표, 조우종이 게스트로 출연했다.

축구를 좋아한다는 강부자는 공중파 3사 해설위원 중 가장 마음에 드는 사람으로 안정환을 꼽았다. 이에 KBS 해설위원 이영표가 당황했지만 강부자는 "옆에 있다고 아닌 걸 맞다고 하냐"고 말해 웃음을 안겼다. 2등으로 이영표를 뽑은 강부자는 "박지성은 축구는 잘하지만 해설위원으로서는 언변이 부족하다"고 단호하게 말했다.

이영표는 "고칠 점이 있으면 말해달라"고 피드백을 요구했고 강부자는 "너무 매끄럽게 하신다. 물 흐르듯이 매끄럽게 하는데 가끔은 우스갯소리도 하고 재밌게 하면 좋을 거 같다"고 밝혔다. 이에 이영표는 "너무 정확하시다. 정환이 형이 재밌다. 근데 경기가 지고 있으면 KBS로 온다"고 밝혔다.

김숙은 이영표에게 '안정환 외모vs박지성 축구 실력' 중 더 갖고 싶은 것을 물었다. 이에 이영표는 "안정환의 얼굴은 좋지만 안정환의 까탈스러운 성격을 가지는 건 좀 그렇다. 박지성의 축구 실력은 너무 좋지만 지성이의 피부를 갖는 건 좀 그렇다"고 말해 웃음을 안겼다.

강부자가 "피부는 고칠 수 있다"고 했지만 이영표는 "지성이는 피부가 다르다"고 단호하게 말해 웃음을 더했다.


KBS 축구 해설로 인연을 맺은 조우종과 이영표. 조우종은 이영표를 폭로했다. 조우종은 "쉬는 시간에 화장실을 갔는데 관중들이랑 화장실을 같이 써야 한다. 근데 관중이 10만 명이다. 후반전이 시작할 때라 화장실을 못 가고 돌아왔는데 어느 순간 애가 없어졌다. 혼자 화장실을 간 거다. 내가 5분 동안 혼자 있었다. 담이 있었는데 그것도 넘어갔다"고 폭로했다.

이에 이영표는 "그때가 월드컵 결승전이었다. 방송 3사가 중계 전쟁이 붙으니까 경기 한 시간 반 전부터 라이브 방송을 했다. 심지어 전후반을 하고 연장전까지 갔다. 제가 4시간 넘게 화장실을 못간 상태에서 참다 참다 못 참겠더라. 옆에서 우종이 형이 캐스팅을 하고 있었다"며 "해설도 중요한데 내 인생이 더 중요했다. 방송을 지키다가 내 인생을 포기하는 게 나은지 내 인생을 위해 방송을 포기할지 고민했다"고 해명해 웃음을 안겼다. 이에 조우종은 "저는 제 인생을 포기했다. 그래서 지금 방광이 안 좋다"고 토로했다.


16년간 해외 생활을 했다는 이영표. 이영표의 세 딸은 네덜란드, 독일, 캐나다에서 각각 태어났다고. 이영자는 세 딸의 국적을 궁금해했고 이영표는 "다 한국이다. 캐나다는 거기서 태어나면 국적을 준다. 근데 저는 일부러 출산 한 달 전에 한국에 와서 낳았다. 저는 국가대표였으니까 자녀들과 같은 국적이어야 한다고 생각했다"고 밝혔다.

사우디에서 활동할 때 사우디 왕자 집까지 간 적이 있다는 이영표. 이영표는 "그때 구단주가 서열 20위 정도 왕자였다. 12살 짜리 왕자가 있었는데 자꾸 집에 놀러 와서 축구 게임을 하자더라. 몇 번 거절하다 미안해서 그 친구 집에 갔다"며 "근데 집 안에 축구장이 있더라. 그 친구가 저희 둘 만을 위해 뷔페를 준비했다. 직원 7명이 줄을 서있었다. 차량 번호판도 달랐다. 왜 다르냐 하니까 경찰이 못 잡는 번호판이라더라"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

wjlee@sportschosun.com

