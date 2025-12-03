'53세' 김민종, 루머 때문에 연애 자포자기 "누구도 만날 수 없어" ('라스')

[스포츠조선 조윤선 기자] 김민종이 이상형 루머 때문에 연애를 자포자기한 듯한 모습을 보였다.

3일 방송된 MBC '라디오스타'는 김민종, 예지원, 김지유, 말왕이 출연한 '솔로의 품격' 특집으로 꾸며졌다.

이날 김구라는 절친 김민종에게 이상형 질문을 하며 "이런 질문을 안 하면 남자로서 무시하는 거라고 본다"고 말했다. 이에 김민종은 "너무 감사한데 그냥 무시해달라"고 토로했다. 그러면서 "예전에 서장훈이 '라디오스타'에 나와서 느닷없이 '민종이 형은 글래머 좋아한다'고 해서 내 청춘사업이 끝이 났다"고 털어놨다.


그는 "예전에 '사남일녀'라는 프로그램하는데 서장훈이 '지인이 있는데 만나 볼래요'라고 하면서 사진을 보여줬다. 사진을 보고 '좀 마른 거 같다'고 했더니 바로 '이 형 글래머 좋아하네'라고 사람을 몰아갔다. 좀 말랐다고 한 것뿐이다"라며 억울함을 드러냈다.

이어 "'그런 건 아니다'라고 하고 넘어갔는데 서장훈이 '라디오스타'에 나와서 '민종이 형은 글래머 좋아한다'고 하더니 덧붙여서 '나이 어린 글래머 좋아한다'고 해서 그다음부터는 누구도 만날 수 없다"고 밝혔다.

이에 김구라는 "나이 많고 마른 분 만나면 되지 않냐. 그게 해결책"이라고 말했고, 김민종은 "내가 알아서 하겠다"며 선을 그어 웃음을 자아냈다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.