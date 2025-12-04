22기 옥순♥경수, 재혼 가정 고민 "딸이 친모와 왕래..아직 이모라 불…

22기 옥순♥경수, 재혼 가정 고민 "딸이 친모와 왕래..아직 이모라 불러"
[스포츠조선 조윤선 기자] 22기 옥순이 재혼 후 가족 간 호칭 문제로 겪는 고민을 털어놨다.
3일 유튜브 '이게진짜최종' 채널에는 '충격적인 산후 후유증. 착색, 탈모, 오로...까쥐 [파자매 파티 ep.18]'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
최근 22기 경수와 재혼한 옥순은 "아들이 다섯 살인데 결혼을 엊그제했다. 사실 우리는 재혼 가정이다. 11세 딸도 생겼는데 예쁜 딸이 꽁으로 생겼다. 하루 종일 옆에서 쫑알쫑알하고 꾸며주는 재미가 있다"며 행복한 근황을 전했다.
옥순은 재혼 당시 아이들의 반응에 대해 "아들은 아빠를 거의 만 3세에 만났으니까 친아빠인 줄 안다. 누나도 친누나인 줄 안다"고 설명했다. 이어 "딸은 사실 다 알고 있다. 그래도 큰 반대 없이 되게 좋아한다"고 말했다.
그러나 재혼 후 호칭 문제가 고민거리라고 밝혔다. 옥순은 "딸은 친엄마랑 왕래해서 아직은 (엄마가) 안 된다. 일단 이모라고 부른다"며 "우리 가족이 하는 요즘 제일 큰 고민이다. 딸이 나한테 이모라고 하니까 아들이 혼란이 오기 시작한다. 조금 헷갈려 한다"고 털어놨다.
그는 "아들이 '친구가 아빠 멋있다고 했어'라고 하니까 딸이 '누가? 내 아빠?'라고 한 거다. 딸도 그래 놓고 아차 싶었는지 '선우(아들) 아빠?'라고 다시 물어봤다. 그러니까 아들이 '아니, 누나랑 나. 우리 아빠'라고 했다. 아들이 그렇게 얘기하는데 아들한테는 정말 친누나, 친아빠구나 싶었다"며 뭉클해했다.
이어 "딸한테도 남편이 슬쩍 '엄마라고 부르는 게 어려울 것 같아?'라고 물어봤더니 '아직 익숙하지 않아서 그렇다. 같이 사는데 할 수 있다'라고 했다더라. 그래서 기다려주고 있다"며 "둘 다 너무 기특하다. 오히려 아이들한테 감동을 받을 때가 많다. 배우는 게 많다"며 고마움을 전했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.