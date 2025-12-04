서브컬처 모바일게임 '로스트 소드', 출시 1주년 사전등록 프로모션 실시
위메이드맥스는 자회사 위메이드커넥트가 서비스하고 코드캣이 개발한 서브컬처 모바일 '로스트 소드'의 런칭 1주년 사전등록 프로모션을 실시한다고 4일 밝혔다.
올 1월 한국 시장에 먼저 출시한 '로스트 소드'는 내년 1월 1주년을 맞아 카카오 게임 페이지를 통해 사전등록 이벤트를 실시한다. 사전예약에 참여한 유저들에게는 다이아 2000개와 고급 캐릭터 소환권, 고급 펫 소환권 등 다양한 보상을 제공한다.
1주년 특별 업데이트에서는 신규 캐릭터 '모건 르 페이'를 공개할 예정이다. 작중 인기 캐릭터로 사랑받고 있는 '모르가나'가 '요정왕'으로 각성한 모습으로, 한층 성숙해진 외형과 화려한 이펙트, 강화된 전투 성능을 보유하고 있는 점이 특징이다.
이와 함께 '로스트 소드'는 5일부터 7일까지 3일간 일산 킨텍스에서 열리는 'AGF(Anime X Game Festival) 2025'에 참가한다. 현장에서는 신규 PV를 최초로 공개하며 방문객을 대상으로 '띠부씰'을 제공한다. 또 다양한 굿즈 전시 및 판매도 진행한다.
'로스트 소드'는 지난 1월 런칭한 서브컬처 모바일 RPG로, 개성 넘치는 캐릭터와 높은 완성도로 인기를 끌고 있다. 지난 7월에는 공식 글로벌 버전을 출시했으며, 8월에는 중화권 시장까지 진출하며 해외 곳곳에서 긍정적인 반응을 얻고 있다고 회사측은 전했다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com
