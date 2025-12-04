"기도빨 잘 받는 곳으로"…'김지민♥' 김준호, 2세 진짜 간절하네→"웬…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 김준호가 2세 염원 가득한 기도를 또 다시 펼칠 예정이다.
6일 밤 9시 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 28회에서는 베트남의 수도 하노이로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지 관광 명소인 '성 요셉 대성당'에서 티격태격 케미를 발산하는 모습이 펼쳐진다.
이날 '독박즈'는 "날씨가 추워지니 다시 따듯한 나라가 그립다"며 다음 여행지를 위한 회의를 한다. 그러던 중 김준호는 "난 베트남 또 가고 싶다. 지금까지 베트남 인기 도시는 거의 다 가봤는데, 우리가 하노이를 안 갔더라"고 말한다. 그러자 장동민은 "난 베트남만 10번 넘게 간 거 같은데, '닌빈'이라고 기도빨(?) 진짜 잘 받는 곳이 있다더라"면서 "거기 가서 기도하면 우리 바로 조카(김준호-김지민 2세) 볼 수 있다!"고 호언장담한다. 이에 김대희는 "우린 웬만한 종교 집단보다 더 기도하는 것 같아"라며 웃고, 김준호는 "그러네. 우리 '기도 모임'이야?"라면서도 "가자, 닌빈으로~"라고 외친다.
며칠 뒤, '독박즈'는 하노이 노이바이 국제공항에 뜬다. 모처럼 여름 패션을 선보인 이들은 서로의 의상을 보더니 갑자기 홍인규를 도마 위에 올린다. 김준호는 "인규는 패션 특집 안 하니까 바로 (패션이) 망가지네~"라고 디스하고, 장동민은 "그땐(앞서 중국 여행 때에는) 광대였고, 차라리 지금이 더 낫다"고 칭찬해 홍인규를 어질어질하게 만든다. 그동안 '패션부심'을 내뿜으며, 지난 중국 칭다오 여행 때에도 'GD(지드래곤) 복붙' 패션을 소화했던 홍인규는 갑자기 이날 쓴 모자를 보여주더니 "이거 내 팬이 선물해 준거다"라고 자랑한다. 그런데 모자에는 'LOSER'. '호구'라고 독박 안 걸릴 거다"라고 각성한다. 유세윤은 "인규가 '독'은 많아졌지만, 그만큼 팬들도 많아진 것 같네"라며 비꼼을 작렬해 현장을 폭소케 한다.
잠시 뒤, '독박즈'는 택시를 타고 가장 먼저 '성 요셉 대성당'으로 떠 음식이 뭐야?"라고 묻는다. 이에 멤버들은 '쌀국수', '반미', '분짜고 '반세오'를 잘못 외쳐 모두를 빵 터지게 만든다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com