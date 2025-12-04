"첫 방송부터 벌써 6년?"…300회 맞은 '편스토랑', 총 기부액 7억 8200만 원 돌파

기사입력 2025-12-04 15:07


"첫 방송부터 벌써 6년?"…300회 맞은 '편스토랑', 총 기부액 7억…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '신상출시 편스토랑'이 300회를 맞이했다.

5일 오후 8시 30분 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 300회가 방송된다. 2019년 10월 25일 첫 방송 이후 6년 동안 쉼 없이 달려온 '편스토랑'이 의미 있는 300회를 맞이하는 것. 6년을 한결같이 사랑해 주신 시청자 분들을 향한 '편스토랑' 제작진과 출연진의 감사의 마음이 가득 담긴 방송이 될 것으로 보인다.

최근 진행된 '편스토랑' 스튜디오 녹화에서 스페셜MC 한해는 "'편스토랑'에 축하할 일이 있다. '신상출시 편스토랑'이 300회를 맞이했다"라고 말문을 열었다. 이에 MC 붐 지배인은 "콘텐츠가 많은 요즘, 300회를 기록했다는 것은 대단한 것이다"라며 "그동안 함께한 편셰프가 43명, 출시된 메뉴가 무려 96개다"라고 말했다.

이어 '편스토랑'이 착한 예능의 자리를 지킬 수 있었던 '기부금'도 공개됐다. '편스토랑'은 출시 메뉴 판매 수익금 중 일부를 결식아동 등에 기부해 왔다. 300회 6년 동안 기부액은 현재 7억 8290만원을 돌파했다고. 어느덧 8억을 향해 달려가는 '편스토랑'의 어마어마한 기부액수에 모두들 놀라움을 감추지 못했다.

이에 '편스토랑' 메뉴 평가단장 이연복 셰프는 "이 한마디 꼭 하고 싶다. 모두 다 시청자분들 덕분입니다"라며 다시 한번 시청자들에 대한 감사 인사를 전했다. 기부액 8억을 향해 힘차게 달려가는 '편스토랑'의 이야기가 궁금하다.

이날 방송에서는 2025년 마지막 출시 메뉴가 공개된다. 이번에는 '편스토랑' 최초 프랜차이즈 고기 브랜드와 함께 콜라보로 메뉴를 출시한다. 이에 장민호, 김강우, 문정희까지 쟁쟁한 실력의 편셰프 3인이 필살 고기 메뉴를 선보인다. 과연 이들 중 누가, 어떤 고기 메뉴로 우승 및 출시 영광을 거머쥘지 궁금증을 더한다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

손연재, 韓 떠나 LA 도착 후 20개월子 '독박육아' 시작..."♥남편 일하러 가는 것"

3.

중·일 갈등이 연예계로…에스파 닝닝, '홍백가합전' 설 수 있을까[SC이슈]

4.

제니 또 '일' 냈다! ‘Ruby’ 美 롤링스톤 ‘2025년 최고의 앨범’ 선정[공식]

5.

[SC줌人] ‘파인’→‘김 부장’까지…류승룡, 2025년도 꽉꽉 채웠다

연예 많이본뉴스
1.

'홀쭉한' 빽가, 얼굴 시술 깜짝 고백 "울쎄라 했다" (라디오쇼)

2.

손연재, 韓 떠나 LA 도착 후 20개월子 '독박육아' 시작..."♥남편 일하러 가는 것"

3.

중·일 갈등이 연예계로…에스파 닝닝, '홍백가합전' 설 수 있을까[SC이슈]

4.

제니 또 '일' 냈다! ‘Ruby’ 美 롤링스톤 ‘2025년 최고의 앨범’ 선정[공식]

5.

[SC줌人] ‘파인’→‘김 부장’까지…류승룡, 2025년도 꽉꽉 채웠다

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "토트넘, 손흥민으로 돈 쓸어 담을 예정"...12월 깜짝방문 끝 아니다! "LA FC와 한국에서 친선전 논의 중일 것"

2.

[공식발표] '대투수' 양현종 KIA 잔류, '2+1년 45억' 계약…"타이거즈 팬들 함성 있었기에"

3.

'1+1'보다 '마음'이 먼저 움직였다...페이컷 복귀라니… 불혹의 타격장인, 그의 시선은 '왕조재건'에 있었다

4.

"멘탈 잡아준 고마운 로하스", 5368억 거물을 '유격수'로 만들어준 동료, LAD서 1년 더 뛰고 은퇴

5.

[공식발표]'파리 왕자님' 이강인 리그 1호골, '39.3% 득표' PSG 11월의 골 '영광'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.