'케빈오♥' 공효진, 개인 유튜브 중단에 입 열었다 "맥락 없어 거듭 실…

'케빈오♥' 공효진, 개인 유튜브 중단에 입 열었다 "맥락 없어 거듭 실망드려"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 공효진이 유튜브 채널을 잠시 중단한 배경을 전했다.
4일 '천개미이천희' 채널에는 '공효진의 캠핑 장비 소개! 효진은 그렇게 피카츄가 되'라는 영상이 게재됐다.
공효진은 이날 이천희, 전혜진 부부와 캠핑을 즐겼다. 공효진은 제작진이 유튜브 운영에 대해 묻자 멋쩍은 웃음을 지었다. '당분간 공효진' 채널의 업로드가 5개월 전에 멈췄기 때문.
이천희는 "당분간만 하려고 했던 거 아니야?"라며 채널명으로 농을 던졌고 공효진은 "'당분간은 공효진이다' 이런 의미로 지었다"라며 피식 웃었다.
공효진은 이어 "일단 올해 여름 내내 미국에 있었다. 그때 그래도 참 많은 걸 찍었는데, 소스를 제대로 찍지 못했고 맥락도 없었다. 거듭된 실망 때문에 당분간은 잠시..."라고 이야기했다.
또 "구독자 수 10만 명을 돌파하긴 했다. '기분 좋게 10만 명이 되다니!'라는 생각이 들었는데, 업로드 없이 시간이 지나면서 '안녕~(해야지)'라는 생각도 들었다. 근데 (구독자 수가) 그대로더라. 그래서 어떤 식으로 만들지 영상을 계속 찍어 보고는 있는데 업로드를 못하고 있다"라며 유튜브 운영 고민을 전했다.
한편 공효진은 지난 3일 개봉한 영화 '윗집 사람들'에 출연했다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.