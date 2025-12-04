'50세' 김준호, 김지민♥과 자연임신 위해 또 신혼여행 갔다 "절주도 미뤄"

기사입력 2025-12-04 21:13


'50세' 김준호, 김지민♥과 자연임신 위해 또 신혼여행 갔다 "절주도 …

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 김준호, 김지민 부부가 2세 계획에 대해 언급했다.

4일 '준호 지민' 채널에는 '술 취한 용명이는 못 말려'라는 영상이 게재됐다.

김준호는 김용명이 2세 계획에 대해 묻자 "11월 말에 두 번째 신혼여행을 간다. 다낭에 다녀온 후 절주할 거다"라며 김지민은 한 달에 4번, 자신은 한 달에 8번 음주하는 걸로 약속했다고 전했다. 김용명은 "1년 총량제 해야 하는 거 아니냐"라고 물었고 김지민은 "아니다. 술울 좀 먹어야 분위기를 만들 수 있다"라고 말했다.


'50세' 김준호, 김지민♥과 자연임신 위해 또 신혼여행 갔다 "절주도 …
그러자 김용명은 "야동을 보면 좋다. 난 부부생활을 할 때 옛날에 봤다. 옛날에 우리 엄마 아빠 장롱에 비디오 테이프가 하나씩 있었는데 그거랑 똑같은 거다"라고 설명했고, 김준호는 "야동을 보며 분위기 조성하는 건가?"라며 호기심을 보였다.

한편 김준호와 김지민은 3년여의 공개 열애 끝, 지난 7월 결혼식을 올렸다. 최근 김지민은 시험관을 추천한 정이랑의 말에 "자연임신을 시도해 볼 것"이라며 2세 계획을 밝힌 바 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

"보고 있자니 가관"..'이천수♥' 심하은, 분노의 의미심장 글 남겼다

4.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

5.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

연예 많이본뉴스
1.

송지효, 주5일 공복에 술 마시는 충격 식습관 "끊을 생각 절대 없어"

2.

사유리, 반포 이사하자마자 대박…복권 당첨됐다 "고속터미널에서 다 써"

3.

"보고 있자니 가관"..'이천수♥' 심하은, 분노의 의미심장 글 남겼다

4.

[종합] 故김새론 유족 측 "미성년 시절 교제 맞아"vs김수현 측 "억지 주장"

5.

'이상화♥' 강남, 韓 귀화 4년 만 드디어 개명한다 "권이도·이준재 중 고민"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 진짜 좋아했던 SON 인생 은인, 처참한 몰락..."인내심 잃고 있다" 토트넘에 방출 고려 권유

2.

도대체 강민호는 얼마일까…'50억→26억→45억' C등급 베테랑들, 줄줄이 잭팟 터졌다

3.

[공식발표] 두산 아쿼, NPB 2군 끝판왕 뽑았다! → ERA 0.00에 150km 파이어볼러

4.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

5.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.