'소문난 주당' 송지효 "소주 8병은 젊을때, 지금은 '소1맥2' 정도…금주는 NEVER,새해엔 조금 줄이겠다"
[스포츠조선 고재완 기자] 배우 송지효가 솔직한 음주 습관과 새해를 앞두고 느낀 위기감을 털어놨다.
송지효는 4일 공개한 자신의 유튜브 채널 '송지효'에 '술 끊을 생각 없죠? 송지효 : 네'라는 제목의 영상에서 이른바 '맥방(맥주 먹방)'을 진행했다.
영상에서 "보통 맥주 4~5캔 정도 마신다. 요즘은 맥주 2개에 소주 1병까지 가능하다"며 주량을 담담하게 공개했다. 예전 기사로 화제가 됐던 "소주 8병을 마신 적 있다"는 일화에 대해서도 "젊었을 때 이야기"라며 웃어 보였다.
음주 빈도에 대한 질문에는 "2주 전까지는 일주일에 5번 정도 마셨다"고 솔직하게 털어놨다. 그는 회사에서 달력을 보다가 "내가 평생 이렇게 살다가 인생이 끝나는 거 아닌가. 앞으로도 이렇게 살 건가"라는 생각이 들었다며, 스스로도 현재의 생활 패턴을 돌아보게 됐다고 고백했다.
새해를 앞두고 세운 계획에 대해서도 언급했다. 송지효는 "다들 새해 계획을 세우지 않느냐. 나도 달력을 보다가 '술을 조금 줄여야겠다'고 생각했다"며 "조금은 줄여야 한다"고 말했다. 다만 '술을 끊을 생각이 있느냐'는 질문에는 곧바로 "아니요. 끊을 생각은 전혀 없다"고 선을 그었다.
한편 송지효는 영상 말미에도 "술을 줄일 수는 있어도, 완전히 끊을 생각은 없다"고 재차 강조하며 특유의 솔직하고 직설적인 화법으로 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.