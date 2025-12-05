'김우빈♥' 신민아, 결혼 2주 앞두고 물오른 미모..보조개 미소가 사랑스러워

기사입력 2025-12-05 08:19


'김우빈♥' 신민아, 결혼 2주 앞두고 물오른 미모..보조개 미소가 사랑…

'김우빈♥' 신민아, 결혼 2주 앞두고 물오른 미모..보조개 미소가 사랑…

'김우빈♥' 신민아, 결혼 2주 앞두고 물오른 미모..보조개 미소가 사랑…

'김우빈♥' 신민아, 결혼 2주 앞두고 물오른 미모..보조개 미소가 사랑…

[스포츠조선 김소희 기자]배우 신민아가 결혼을 앞두고 물오른 미모를 뽐냈다.

4일 신민아는 자신의 SNS에 다수의 영상과 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 신민아는 하우스 앰버서더로 활동 중인 명품 브랜드 L사의 특별전을 찾은 모습이다. 독창적인 패턴이 돋보이는 원피스에 화이트 롱부츠를 매치해 세련되면서도 우아한 분위기를 완성했다. 과감한 스타일링 속에서도 신민아 특유의 포근한 보조개 미소는 여전히 빛나며 독보적인 존재감을 드러냈다.

한편 신민아는 2015년부터 10년간 5세 연하 배우 김우빈과 공개 열애를 했다. 특히 신민아는 2017년 김우빈이 비인두암 진단을 받고 약 2년 6개월의 공백기를 가졌을 때도 곁을 지켜 감동을 안기기도. 이후 김우빈은 대중 곁으로 건강한 모습을 복귀, 활발하게 활동을 이어가고 있다.

두 사람은 오는 12월 20일 양가 가족, 지인들을 초청해 비공개로 결혼식을 올린다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

2.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

3.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

4.

유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사" (옥문아들)[종합]

5.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

연예 많이본뉴스
1.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

2.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

3.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

4.

유선, '배우 지망생 출신' 잘생긴 남편 자랑..."현재도 방송업계 종사" (옥문아들)[종합]

5.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

2.

[속보]부천-수원FC의 승강 PO 1차전, 폭설로 전격 취소...5일 다시 킥오프

3.

'너무한 거 아닙니까' 주전들이 싹 다 바뀌게 생겼다...통합우승 주역들, 백업 경쟁도 힘겹다

4.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

5.

19세 고졸 테크니션 양우혁 1군무대 전격 데뷔. 1쿼터 긴장 끝 실수, 2쿼터 잠재력 입증한 골밑돌파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.