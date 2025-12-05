라인게임즈, 모바일 로그라이크 게임 '페어리테일 퀘스트' 공개

기사입력 2025-12-05 08:43


라인게임즈, 모바일 로그라이크 게임 '페어리테일 퀘스트' 공개



라인게임즈는 와이즐리앤코가 개발하고 자사가 서비스 예정인 모바일 로그라이트 픽셀 어드벤처 '페어리테일 퀘스트(FairyTale Quest)'를 공개했다.

'페어리테일 퀘스트'는 혼돈으로 뒤틀린 동화 속 세계를 배경으로 펼쳐지는 모험을 귀여운 감성의 레트로 픽셀 아트 그래픽으로 구현한 타이틀이다. 로그라이트 액션 RPG 방식으로 진행되며, 400여 개의 방대한 동화 속 맵을 중심으로 세계 각국의 동화 캐릭터 100여 종이 등장한다.

또 세로 화면과 가상 패드를 통해 한 손으로 편하게 플레이를 즐길 수 있으며, 퀘스트를 수행하는 '의뢰 모드'와 '특별 모드', '보스전' 등 다양한 콘텐츠가 제공될 예정이다.

이용자는 플레이를 진행하며 동화 속 세계를 바로잡아가는 RPG 본연의 재미를 즐길 수 있고 동화속 주인공의 코스튬 수집, 조합 마법 등 다양한 플레이 경험을 체험할 수 있다고 라인게임즈는 전했다.

'페어리테일 퀘스트'는 내년 상반기 구글과 애플 양대 마켓을 통해 글로벌 정식 런칭을 진행할 예정이다. 이에 앞서 캐나다와 필리핀, 인도네시아에서 최종 담금질을 겸한 소프트런칭을 지난 3일 시작했으며, 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 사전등록을 진행 중이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

