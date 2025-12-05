'모범택시' 주임즈가 왜 여기서 나와? 장혁진X배유람, '정보원'에서 보여줄 신선한 케미

기사입력 2025-12-05 09:01


'모범택시' 주임즈가 왜 여기서 나와? 장혁진X배유람, '정보원'에서 보…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[스포츠조선 안소윤 기자] 드라마 '모범택시' 시리즈에서 압도적인 존재감을 드러낸 장혁진과 배유람이 영화 '정보원'으로 재회했다.

장혁진과 배유람은 '모범택시' 시리즈에서 무지개 운수의 엔지니어 최경구와 박진언 역으로 활약하며 '주임즈'라는 애칭을 얻고 시청자들의 뜨거운 사랑을 받았다. 사건의 실마리를 풀어내는 활약과는 달리 어딘가 허술한 매력으로 생생한 웃음을 더하며 감초 연기의 진수를 보여준 바 있다. 이처럼 '모범택시' 시리즈를 대표하는 콤비로 사랑받은 두 배우가 '정보원'을 통해 또 한 번 색다른 케미스트리를 선보인다.


'모범택시' 주임즈가 왜 여기서 나와? 장혁진X배유람, '정보원'에서 보…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠
실관람객들의 호평 속에 흥행 순항 중인 '정보원'에서 장혁진은 수상한 행동을 일삼는 오남혁 형사의 뒤를 밟는 동부경찰서장 강용구 역을 맡아 극에 묵직함을 더한다. 여기에 배유람은 정보원 조태봉과 묘한 대립 구도가 형성되는 엘리트 박 역으로 활약하며 통통 튀는 존재감을 발산할 예정이다. 이처럼 두 배우는 '모범택시' 시리즈와는 또 다른 매력을 펼쳐 보이며 이야기의 풍성함을 배가시킨다.

'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디 영화로, 전국 극장에서 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

연예 많이본뉴스
1.

이미숙, 제작진에 반말했다가 강부자에 혼쭐났다 "나보다 어려도 공손하라고"

2.

'50억 도쿄집' 추성훈, 몸에 수천만원 휘감고 14살 반려견도 명품 둘둘..."귀여워"

3.

조세호, '불법 자금 세탁' 조폭과 연루설…"선물 받았다는 건 사실무근" [공식]

4.

"여자 나이=크리스마스"...'65세' 최화정, 과거 듣던 모욕적 표현에 분노 "억울해"

5.

'87세' 양택조, 사위가 배우 장현성이었다 "연기력 훌륭, 노래도 잘해" ('특종세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

英 BBC도 대서특필! "손흥민 토트넘에 영원히 남는다" 레전드 위한 특급 대우 예고...영상 편지까지 공개 "매우 감동적인 하루 될 것"

2.

"난 그를 사람이 아니라 '뱀'으로 본다" 야야 투레,과르디올라 작심저격...충격적인 불화설 재점화

3.

[속보] 손흥민 등장! 토트넘 복귀 영상편지 공개...눈물의 작별 인사 예고 "쏘니 갑니다. 제대로 작별 인사 하고 싶어요"

4.

"SON, 토트넘 돌아오는 이유 무엇인가" 英 BBC 난리 났다…'손흥민 유산 기린다' 하이로드 벽화, 레전드 대우 확실

5.

"최상의 조 '美' D"→"아르헨티나X노르웨이X이탈리아 '죽음의 조' NO!" 日, 북중미 WC 조 편성 시뮬레이션

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.