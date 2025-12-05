김지민, ♥김준호 재산 밝혔다 "29년차인데, 20년차인 나랑 똑같아"(…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 김지민과 김준호 부부가 각자 재산을 관리한다고 밝혔다.
4일 유튜브 채널 '준호 지민'에는 "술 취한 용명이는 못 말려[한 끼 줄게~스트 with.김용명]"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 부부는 동료 개그맨 김용명을 집으로 초대해 다양한 이야기를 나눴다.
김지민은 김용명에게 "주식 하냐"고 물었고, 김용명은 "주식은 내가 안 하고, 아내가 다 한다. 경제권을 다 줬다. 집 살 때도 주식 좀 팔아서 샀다"고 말해 감탄을 자아냈다. 이를 들은 김준호는 김지민에게 "자기야! 주식을 해야 한다니까!"라며 권유했지만, 김지민은 "이렇게 잘해야 하는 거지, 오빠는 지금 -70%잖아"라고 폭로하며 웃음을 더했다.
김용명은 "형처럼 귀가 얇으면 안 된다. 이렇게 하면 나중에 돈 벌어서 집도 사지도 못하고, 쪽박 차기 딱 좋다"고 조언했다. 이에 김준호는 "원래 결혼할 때 지민이가 경제권을 달라고 했다. 근데 내 돈과 여러가지를 보고 '내 돈만이라도 건들지 마라'라고 했다"며 서로의 재산을 각자 관리한다고 밝혔다.
김지민은 "왠지 내가 가져가면 스트레스받을 것 같더라. 나 몰래 주식 투자하면서 다 안 줄 것 같아 스트레스받을까 봐 포기했다"고 솔직한 속내를 전했다. 이에 김용명은 "부부 사이에는 그런 부분이 조금 완화되어야 한다"고 말했지만, 김지민은 "비밀이 많아"라며 남편에 대한 불신을 드러냈다. 김준호는 "내가 무슨 비밀이 많아!"라고 반박했고, 김지민은 "주식, 코인 아예 안 보여주잖아"라며 서운함을 더했다.
이후 세 사람은 향수 이야기를 나누던 중 재산 관련 대화로 자연스럽게 이어졌다. 김용명이 "형, 비싼 거 뿌리죠?"라고 묻자 김준호는 "톰XX, 비싼 거"라고 답했다. 이에 김용명은 "이 형은 경제력에 비해 너무 많은 걸 누리려고 한다"며 팩폭을 날려 웃음을 자아냈다.
김준호는 "사람들은 '그동안 노력한 거에 비해 돈 별로 안 쓴다'고 이야기한다"고 억울해했지만, 김용명은 "이미 형은 사회 초년생 때 돈을 얼마나 썼냐"고 받아쳤다. 이에 김준호는 "나 개그맨 29년차다"라며 발끈했고, 김지민은 "나는 20년차인데, 29년차랑 돈이 똑같이 있다"고 폭로해 현장을 웃음바다로 만들었다. 김준호는 "돈 이야기하지 말자고 했지. 이거 부부싸움 된다"며 대화를 급히 마무리했다.