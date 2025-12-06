'하트시그널3' 서민재, 아이 친부와 갈등 속 출산 "반가워"

[스포츠조선 조윤선 기자] '하트시그널3' 출신 서민재(현 서은우)가 전 남자친구이자 아이의 친부인 A씨와 갈등을 겪는 가운데 출산 소식을 전했다.

서민재는 5일 "반가워♥"라는 글과 함께 영상을 게재했다. 영상에는 갓 태어난 것으로 보이는 신생아의 모습이 담겨 눈길을 끈다.

앞서 서민재는 지난 5월 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 밝혔다. 그러면서 "임신 후 전 남자 친구가 연락을 피하고 있다"고 주장하며 A씨의 신상 정보와 사진 등을 공개했다.

이와 관련해 A씨 측은 "서민재가 사실과 전혀 다른 내용의 비방글을 지속적으로 SNS에 게시한다"며 법적 조치를 예고했다. 또 A씨 측은 서민재가 정보통신망법 위반(허위사실적시명예훼손)·협박·감금·스토킹처벌법 위반(잠정조치 위반 사항 포함) 혐의들에 대한 기소 의견으로 검찰에 송치가 됐다고도 전했다.

이에 서민재는 "A씨에게 원하는 것은 아이 아버지로서 책임감 있는 모습을 보여주는 것과 이를 위한 진정성 있는 대화"라고 거듭 입장을 밝혔다.


최근 서민재는 SNS에 올렸던 A씨 관련된 게시물들을 모두 삭제했지만 "협의가 돼서 게시물들을 삭제한 건 아니다"라고 강조했다.

그는 "친부의 잠적 및 차단 상태는 여전하며, 저는 일체 다른 요구 없이 소통만 간절히 요청하는데도 무시당하고 있는 을의 입장이라 상대의 불법 추정 행위에 대해서는 함구하고 법적 대응도 연기하고 있다"고 호소했다.

이어 "아기 친부로서 인간으로서 해야 할 어떠한 단 하나의 행동과 도리를 지키지 않고 두 생명을 고통에 몰아넣는 행위에 대해서는 누구든 반드시 다 돌려받을 거라 나는 믿어 의심치 않는다"고 심경을 전했다.

한편 서은우는 2020년 채널A '하트시그널3'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019 미스코리아 경북 출신으로, 현대자동차 대졸 공채 최초의 여성 정비사로 일한 바 있다. 2022년에는 가수 남태현과 필로폰 투약 혐의로 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받기도 했다.

