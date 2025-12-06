'무한도전' 이예진, 박명수와 14년만 재회에 울컥 "뇌동맥류 수술후 근…

[스포츠조선 김소희 기자] 과거 MBC '무한도전 - 타인의 삶'으로 얼굴을 알린 김동환 교수와 이예진 씨가 박명수와 14년 만에 재회했다.
6일 유튜브 채널 '하와수'에는 '"전화번호 바뀌었던데요..?" 나락과 훈훈함을 오가는 만남'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 이날 게스트로는 2011년 '무한도전' 타인의 삶 특집에 출연했던 김동환 교수와 이예진 씨가 출연했다. 당시 이예진 씨는 뇌동맥류 수술 후 재활병동에서 치료를 받고 있었고, 동갑내기 의사 김동환 씨 대신 의사의 삶을 체험했던 박명수와 만난 바 있다.
14년 만에 재회한 자리에서 박명수는 이예진 씨를 보고 "예진이냐"라며 감격했고, 이예진 씨는 수줍게 웃으며 악수를 나눴다. 정준하는 "타인의 삶 특집이었다"고 두 사람을 소개했고, 박명수는 "김동환 교수님은 더 젊어지신 것 같다. 저랑 동갑이지 않냐"며 반가움을 전했다. 김동환 교수는 "그때는 새내기 교수였는데, 이제는 재활의학과 대장으로 일하고 있다"며 근황을 공개했다.
박명수는 이어 이예진 씨를 향해 "어떻게 이렇게 예뻐졌냐. 그때는 열두 살 어린이지 않았냐. 지금은 완전히 성인이 됐다"며 "지금은 많이 좋아졌냐"고 물었다. 이예진 씨는 "지금은 익숙해졌다. 공공기관에 입사해 일하고 있다"고 답했고, 박명수는 박수를 치며 "너무 잘됐다. 너무 예쁘다"며 감격스러운 마음을 드러냈다.
네 사람은 이후 과거 '무한도전' 영상을 보며 추억에 젖었다. 박명수는 "그때 우리 아기가 4살 정도였는데, 예진이를 바라보는 마음이 내 새끼 같아서 가슴이 찢어졌다"고 회상해 뭉클함을 안겼다.
다만 이예진 씨는 "(문자) 답장해주셨는데 어느 순간 번호가 바뀌었다"고 폭로해 웃음을 자아냈다. 박명수는 "너 때문에 바꾼 게 아니다. 번호가 백업이 안 돼서 날아간 거다. 3년 전 네가 유튜브 나온 것도 많이 봤다"며 꾸준히 지켜봐왔음을 전했다.
한편, 유튜브 채널 '하와수'의 대표 코너 '하수처리장'은 '무한도전'의 인기 코너 '무한상사'를 현대적으로 재해석한 오피스 예능이다. 세상 모든 하찮은 고민을 유쾌하게 해결한다는 콘셉트로, 일상 속 소소한 웃음을 전한다. 프로그램에는 박명수와 정준하가 '직장 상사 듀오'로 출연한다. 각 회마다 다양한 게스트가 '신입사원'으로 등장해 연애, 세대 차이, 회사생활 등 현실적인 고민을 나누며 두 사람과 유쾌한 티키타카를 펼친다.