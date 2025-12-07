'AOA 탈퇴' 초아, 달라진 얼굴에 성형 의혹? "가만히 있으니 기정사…

'AOA 탈퇴' 초아, 달라진 얼굴에 성형 의혹? "가만히 있으니 기정사실화돼"

기사입력 2025-12-07 06:32


[스포츠조선 김소희 기자]가수 초아가 최근 겪은 루머와 악플에 대한 솔직한 심경을 털어놨다.

6일 유튜브 채널 '팡팡 변호사'에는 "변호사님, 밸런스 게임 안 해보셨죠?"라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에서는 김태형 변호사가 초아를 초대해 연예인으로서 겪은 고충과 설움을 털어놨다.

이날 김 변호사는 초아에게 "명예훼손이나 악플 같은 거 달리고 스토킹 시달리는 분 너무 많이 봤다"며 "혹시 그런 경험이 있으시냐"라고 물었다.

초아는 "스토킹은 없다. 악플과 합성은 어떻게 보면 관심이라 생각돼 조치를 안 한다고 했다"면서도 "근래에 제가 조금 쉬다 나왔더니 뭐 어쨌다 저쨌다 이런 이야기들이 있다. 가만히 있으니까 기정사실화 되는 것 같다"고 토로했다.

이어 "너무 도를 넘는 것들은 제가 잡고 가야겠다"며 "근래에 1~2년간 변호사님들을 좀 뵀다. 의도치 않게 문제들이 생겼던 다사다난했던 한 해"라고 덧붙였다.


그럼에도 초아는 연예인으로서의 삶에 만족감을 드러냈다. 그는 "한번쯤은 연예인이나 인플루언서로 살아보는 것도 좋다고 생각한다. 대단한 존재가 아님에도 많은 분들이 저를 존중해주고, 좋은 콘텐츠로 기쁨을 드리는 게 보람차다"고 밝혔다. 이어 "잠시 쉬었던 일을 다시 하게 된 이유는, 큰 인정 없이도 예능 등에서 즐거움을 전하는 것이 보람되기 때문이다"라고 전했다.

한편, 초아는 최근 의도치 않은 성형 의혹에 휘말리기도 했다. 자신의 SNS에 근황이 담긴 셀카를 게재했는데, 예전과 달라진 분위기와 외모 때문에 성형 의혹이 제기된 것. 일부에서는 AI로 합성한 사진이 아니냐는 추측까지 나왔다.

초아는 2012년 AOA 멤버로 데뷔했으며, 2017년 6월 팀을 탈퇴했다. 현재는 개인 채널을 통해 팬들과 활발히 소통 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

