이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아…

6일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '아들아, 네가 널 어떻게 키웠는데'라는 주제로 이야기를 나눴다.
이날 이혜정은 "목숨 같은 아들에게 내가 먼저 등을 돌렸다"며 "슬픈 이야기다. 벌써 1년이 다 돼가는 것 같다"며 조심스럽게 운을 뗐다.
그는 "K-푸드 영향으로 수출 기회가 생겨서 다른 일을 하던 아들에게 수출 파트를 맡겼다. 외국어도 잘하고, 기자 했으니까 아들이 지원금 받는 보고서도 잘 쓰더라. 그래서 아들은 이렇게 살면 되겠다 싶어서 그 일을 시켰다"고 설명했다.
이어 "작년에 일본에서 바이어가 오퍼를 했다. 내가 가서 직접 시연하고 직원들 다 데려가서 3일간 열심히 일했더니 행사 마치고 바이어들이 주문을 많이 했다. 그래서 내가 자식한테 힘이 될 수 있다는 생각에 계약 후 바이어들에게 식사를 대접했다"며 당시를 떠올렸다.
문제는 뒤풀이 자리에서 발생했다. 이혜정은 "밥만 먹었으면 아들과 덜 싸웠을 텐데 내가 그분들을 모시고 술집으로 갔다. 뒤풀이하는데 아들이 '엄마, 왜 이렇게 하시냐. 이렇게까지 과하게 할 필요 없다'고 하는 거다"며 "나는 옛날 방식이지만 좋은 관계를 맺어서 나쁠 거 없다는 생각이었다. 그래도 손님들 계시니까 웃는 얼굴로 있는데 아들은 구석에 앉아서 술도 안 마시고 아무것도 안 해서 신경이 쓰였다"고 털어놨다.
이혜정은 아들을 위해서 한 일이었지만, 통역 도움도 주지 않는 아들의 모습에 화가 났다고. 그는 "너무 속상했다. 아들이 웃었다면 기분 좋게 했을 거다"며 "아들한테 '어떻게 엄마한테 그렇게 할 수가 있냐'고 했더니 아들이 '그거 도와주시는 거 아니다. 엄마가 하는 게 도움이 되는 게 아니다', '필요 없는 짓'이라고 하는 거다"라며 속상한 심정을 토로했다.
감정이 상해 아들의 멱살까지 잡았다는 이혜정은 "돈 들여서 10년 동안 미국 공부 시켜놨더니 어느 나라 식이냐고 막 화를 냈다. 그랬더니 '이만큼 도와주셨으니까 됐다'고 하는 거다. 너무 화가 나서 '내 앞에 절대 나타나지 마라. 죽을 때까지 먼지로라도 나타나지 마라. 내가 죽었다고 해도 오지 마'라고 했다. 머리가 팽 돌았다"고 털어놨다.
그는 "한국에 돌아온 후에도 분이 풀리지 않아 아들에게 메시지 보내서 절연 선언했다. 속상해서 잠도 못 자고 사흘을 울었다"며 "그게 작년 12월이다. 그때부터 지금까지 아들을 전혀 안 본다. 소통할 일이 있으면 며느리 통해서 한다. 아들이 올까 봐 집에 CCTV도 추가하고, 잠금장치도 다 바꿨다"고 밝혔다.
이를 들은 다른 출연자들은 "아들 입장에서 엄마가 부탁하는 모습을 보고 싶지 않았을 거다"라고 위로했다. 이혜정은 "얼마 전에 아들이 집에 와서 무릎 꿇고 잘못했다고 사과했다"며 "1년 지나니까 화가 가라앉긴 했는데 화를 너무 크게 내놓으니까 나도 수습이 안 된다"며 화해의 여지를 남겼다.