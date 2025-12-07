손담비, 8개월 딸 벌써 조기교육 시작...'영어유치원'보다 빙판 위가 …

김수현 기자
기사입력 2025-12-07 07:20
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이이경, 공식석상서 '사생활 루머' 심경 "우박 맞은 기분, 용의자 무조건 잡는다"
이장우♥조혜원 결혼 답례품, 직접 담근 파김치로..호두과자 부케 이어 센스 폭발(살찐삼촌)[종합]
'신기은PD♥' 민경훈, 축의금 루머 해명 "서장훈 3천만원보다 적게 해" ('아형')
가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"
안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)
"승부조작 아니"라지만…'팀 비밀' 유출 의혹받는 포수, 재취업 가능할까? "난 야구를 사랑해" [SC이슈]
김희진 부활? '12득점 4블록+성공률 63.6%' 뱅활약 → 현대건설 2위 사수…'셧아웃' 흥국생명 3연승 저지
"홍명보는 전설이었지" 미국서 월드컵 '꿀조' 받고 21년만에 동료도 만난 MB, 행복한 하루
'손흥민도 비교 불가'→북중미 WC '사상 최대' 흥행카드 등장! "지구상 마지막 메호대전" 결승 전에 만난다...조건은? "조 1위 통과"
'최형우 충격 이적' KIA, 김도영보다 이 선수가 관건이다?…"안 아프다는 전제라면"